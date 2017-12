Homem resgata coelho de incêndio na Califórnia

Um homem estacionou seu veículo no acostamento da Highway 1, na Califórnia, para resgatar um coelho que estava perdido em meio às chamas do incêncio que vem devastando o sul do Estado americano.

Mais de mil bombeiros combatem os focos. O trabalho deles, entretanto, é dificultado pelo ventos fortes, que chegam a 130 km/h e impulsionam o fogo também para áreas urbanas, como Los Angeles.

Cerca de 200 mil pessoas já tiveram que abandonar suas casas.

Desde o último dia 4 de dezembro, vídeos e imagens do incêndio mostram colinas cobertas pelas chamas ao longo de grandes rodovias.