Treine seu cérebro: teste seus conhecimentos sobre esporte

Você consegue resolver o enigma abaixo?

Vamos te dar uma pista... É sobre esporte!

Direito de imagem Getty Images

Aconteceu na primeira e na segunda vez.

Ocorreu novamente na oitava vez.

Em seguida, aconteceu na 10ª e 11ª vez. E, mais recentemente, sucedeu na 16ª.

Parece muito improvável que aconteça de novo na 21ª vez em 2018.

A que estamos nos referindo?

Veja a resposta abaixo.

Solução

Cada "vez" se refere a uma edição oficial da Copa do Mundo FIFA.

E "acontece" quando o país que sedia o evento é o vencedor da competição.

1ª = Uruguai em 1930; 2ª = Itália em 1934; 8ª = Inglaterra em 1966; 10ª = Alemanha (Ocidental) em 1974; 11ª = Argentina em 1978 e 16ª = França em 1998.

Atualmente, a Rússia, que é anfitriã da Copa do Mundo FIFA 2018, não está entre as seleções favoritas nas casas de aposta (33/1) para ganhar a 21ª edição do torneio.

* Enigma criado por Eric Monkman e Bobby Seagull, apresentado pelo programa Today, da BBC.