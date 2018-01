Treine seu cérebro: com que frequência o pastor acerta a previsão do tempo?

Você consegue acertar a previsão do tempo com base nas cores do céu?

Boa sorte!

A tradução de um ditado popular inglês diz assim:

"Céu vermelho à noite, alegria do pastor... Céu vermelho pela manhã, alerta para o pastor".

Digamos que o nosso pastor de ovelhas faça suas previsões meteorológicas com base no céu pela manhã, prevendo uma tempestade quando o céu está vermelho e nenhuma tempestade quando o céu está claro.

Suponha que haja, em média, uma tempestade a cada dois dias. E um céu vermelho pela manhã pode ser esperado a cada quatro dias - e sempre significa tempestade.

Com que frequência o pastor acerta a previsão do tempo?

Veja a resposta abaixo.

Solução

Se considerarmos os diferentes cenários possíveis:

• Céu vermelho e tempestade - 1 de cada 4 dias

• Céu claro e tempestade - 1 de cada 4 dias

• Céu claro e sem tempestade - 2 de cada 4 dias

Isso significa que o pastor estará errado em 1 de cada 4 dias (quando tiver céu claro e tempestade) e estará correto em 3 de cada 4 dias (demais cenários).

Então ele está correto 75% do tempo.

* Enigma apresentado pelo programa Today, da BBC, e desenvolvido por Jennifer Rogers, vice-presidente de relações exteriores da Royal Statistical Society e diretora de Consultoria Estatística da Universidade de Oxford.