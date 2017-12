O avanço no número de caixas eletrônicos no mundo - e as ameaças à sua existência

O valor das notas e moedas em circulação nos EUA é maior do que US$ 1,5 trilhão - ou US$ 4.671 para cada habitante do país.

Há 3,6 milhões de caixas eletrônicos no mundo, alta de 1,5 milhão ante 2005.

O número de caixas eletrônicos na China e na Índia por 1 milhão de pessoas cresceu mais de 300% desde 2008.

Mas pagamentos que não usam dinheiro na China também aumentaram: 63,2% entre 2014 e 2015 à medida que mais pessoas aderem a aplicativos de pagamentos móveis.

Em 2015, apenas 6% das transações com cartão na Suécia foram saques, refletindo a iniciativa do país de se tornar uma sociedade "sem dinheiro".

Há, agora, mais de 1 mil criptomoedas ao redor do mundo.

A mais famosa delas é o bitcoin.

Clique aqui para ler a reportagem completa