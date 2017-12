Conheça Krampus, a versão maligna do Papai Noel

Image caption No folclore de alguns países europeus há a figura da 'sombra' do Papai Noel, o demoníaco Krampus, que pune as crianças mal comportadas | Foto: AFP

Já ouviu falar em Krampus, uma versão "do mal" do Papai Noel?

Pois ele existe e, assim como o bom velhinho, também é celebrado em alguns países da Europa e em cidades dos Estados Unidos.

Krampus é o oposto do Papai Noel. Enquanto a figura carismática do velhinho de cabelos e barbas brancas entrega presentes para as crianças no Natal, premiando-as pelo bom comportamento ao longo do ano, o espírito maligno chega para punir aquelas que não se comportaram.

Ele é descrito nas histórias como uma figura bestial, sendo metade cabra (tem chifres, por exemplo) e metade demônio.

Diz a lenda que ele batia nas crianças com um chicote e as colocava dentro de um cesto. Em alguns casos, chegava a engolí-las.

Image caption Uma das ilustrações sobre Krampus mostra a figura metade cabra e o cesto onde ele carregaria as crianças | Foto: Getty Images

Desfile de Krampus

Na Áustria, onde a lenda é muito conhecida, o anti-Papai Noel tem uma festa pagã.

Todo início de dezembro, pessoas se fantasiam como Krampus, colocam roupas que imitam pele de animais e chifres e tomam as ruas da cidade. Algumas levam correntes e sinos para fazer barulho - seria dessa maneira que o monstro avisava que estava chegando. Elas saem assustando crianças e adultos.

Essa noite do Krampus geralmente ocorre em 5 de dezembro, véspera do dia de São Nicolau, santo que é inspiração para a figura do Papai Noel.

Em outros lugares do mundo também há a tradição de celebrar o Krampus antes do Natal. Festas de rua acontecem na Baviera, na Alemanha, em vilarejos do norte da Itália e também em Washington e Chicago, nos Estados Unidos, entre outras.

Diz a lenda que depois dessa única aparição, Krampus voltaria a surgir apenas no Natal seguinte.

Um filme americano sobre essa figura diabólica foi lançado em 2015, Krampus: O Terror do Natal. Na história, Krampus aterroriza um garoto que começa a perder o gosto pela comemoração do Natal.