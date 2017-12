2017 em imagens: fatos marcantes do ano

Image caption

Kandy Freeman paticipa de um protesto do movimento Black Lives Matter (vidas de negros são importantes) na frente da Trump Tower, em Nova York (EUA). O movimento, que emergiu durante a onda de protestos após a morte de Michael Brown, em Ferguson, subúrbio de St. Louis, no Missouri, tem concentrado seu trabalho no complicado relacionamento entre as comunidades negras e as forças policiais em vários Estados americanos