Treine seu cérebro: quantos anos a Sra. Smith tinha quando se casou?

Direito de imagem Getty Images

Quando os Smiths se casaram, há 18 anos, o Sr. Smith era três vezes mais velho do que a mulher. Hoje ele tem apenas o dobro da idade dela.

Quantos anos a Sra. Smith tinha no dia do casamento?

A solução

A Sra. Smith tinha 18 anos quando se casou.

O tempo que levou para a idade do Sr. Smith, que era o triplo no dia do casamento, virar o dobro da idade da esposa foi 18 anos.

Essa é, portanto, a idade que ela tinha quando se casou (já que 3 vezes a idade dela - 2 vezes a idade dela = a idade dela).

Então, naquela época, ela tinha 18 anos, e ele tinha 54 anos. Agora, ela tem 36 anos, e ele tem 72 anos.

Se você gosta de álgebra, pode calcular desta forma:

Se a idade da Sra. Smith no dia casamento era x, então a idade do Sr. Smith era 3x, o que significa que sua idade hoje é 3x + 18.

Já a idade da Sra. Smith hoje é x + 18. Mas a idade do Sr. Smith hoje é duas vezes a dela, portanto, a idade atual dele é 2 (x + 18) = 2x + 36.

Desta forma, temos duas maneiras diferentes de calcular a idade dele hoje:

3x + 18 = 2x + 36

x = 18

*Enigma apresentado pelo programa Today, da BBC, criado por Sinclair McKay, autor do livro de enigmas Bletchley Park Brain Teasers.