Como navegar de maneira incógnita pelo celular - e que vantagens isso traz

Direito de imagem Getty Images Image caption Apple inaugurou navegação privada em seus dispositivos há dez anos e causou interesse nos outros usuários

Você sabia que é possível navegar na internet pelo seu celular sem deixar rastros?

Parece complicado, especialmente nestes tempos em que o debate sobre a privacidade na internet está cada vez mais intenso, mas você só precisa de alguns cliques para ativá-la.

Desde que a Apple incorporou a navegação privada em seu navegador Safari há 10 anos, cada vez mais pessoas procuram ​​em fóruns e sites sobre tecnologia como instalá-lo no celular.

O que é navegação privada ou de navegação anônima?

Muito simples: é uma ferramenta que permite usar a internet sem deixar rastros... ou, pelo menos, não fornecer informações aos anunciantes sobre os sites que você visita.

Também evita que essas páginas sejam armazenadas no histórico do seu computador e que serviços como o Facebook ou o próprio Google sigam seus passos na Internet.

Hoje em dia, praticamente todos os navegadores já oferecem essa opção aos seus usuários através de atalhos de teclado:

- Chrome: Control + Shift + N

- Firefox / Explorer: Control + Shift + P

-Safari: Command + Shift + P

Este tipo de navegação - também conhecida como "navegação pornográfica", já que muitos usam para ver pornografia ou conteúdo ilegal sem registro - não permite ocultar o endereço de IP do usuário ou fornecer um "anonimato real", caso um crime seja cometido.

No entanto, é útil para muitas coisas. Por exemplo:

- Abrir sessões paralelas no mesmo aplicativo (por exemplo, Gmail, Facebook ou Twitter), sem ter que sair de nenhum deles.

Direito de imagem Getty Images Image caption Navegação anônima evita que páginas sejam armazenadas no histórico do seu computador e que serviços como o Facebook ou o próprio Google sigam seus passos

- Visitar sites que não passam muita confiança (como portais para baixar conteúdo multimídia ou fazer compras on-line) e, assim, evitar malwares (programas maliciosos), que às vezes são inseridos por meio de cookies.

- Encontrar pesquisas fora do seu perfil: a navegação privada oferece resultados para usuários anônimos, não personalizados, como ocorre quando a rede com critérios definidos é utilizada.

- Impedir um site específico de lembrar suas senhas ou dados bancários.

- Impedir que marcas publicitárias e aplicativos na internet usem suas informações a seu favor.

Como ativá-lo em um telefone Android?

Se você usa o Chrome, você deve clicar no botão de opções do navegador (as três barras horizontais no canto superior direito) e selecionar "Nova janela de navegação anônima". Para sair, feche a janela.

No caso do Firefox, vá para o botão de opções (as três barras verticais no canto superior direito) e clique em "Nova guia privada". Em seguida, o navegador abrirá uma nova guia e dirá que está navegando de maneira privada. Você também pode selecionar o ícone da máscara.

Como ativá-lo em um iPhone ou iPad?

Se você usa o Chrome, siga as etapas acima: a opção "Nova janela anônima", que você encontrará dentro do menu do navegador.

Image caption É possível navegar anonimamente tanto em celulares, quanto desktops e tablets | Foto: Apple

Se o seu navegador for o Safari, clique no ícone dos quadrados (Painéis) que aparecem na parte inferior direita da tela.

Em seguida, selecione o modo "Privado" (na parte inferior esquerda) e você será anônimo para o Safari. Você pode retornar ao modo normal clicando nessa opção novamente.