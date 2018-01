Menino rouba a cena ao invadir entrevista do pai ao vivo na TV

O professor e cineasta Daniel Smith-Rowsey falava ao vivo sobre a premiação do Globo de Ouro, ocorrida no domingo, quando seu filho decidiu "participar" da entrevista à TV Al Jazeera.

"Esse é meu filho, me desculpem", disse o entrevistado quando o menino surgiu, todo sorridente, com um carrinho na mão, ao lado do pai.

Ambos estavam na casa da família, em Berkeley, na Califórnia.

Bem-humorado, o entrevistador disse que a criança poderia participar da conversa.

"Ficamos sempre felizes em ter jovens no programa", observou.

A entrevista continuou com a presença do garoto, que roubou a cena ao interagir com a câmera.

No final, ele deu um longo tchau quando o apresentador agradeceu a presença de pai e filho no programa.

'Momento BBC'

O divertido episódio está sendo chamado pela Al Jazeera de "momento BBC".

Trata-se de uma referência à "invasão" ocorrida em março do ano passado, quando o professor Robert Kelly foi interrompido durante uma entrevista ao vivo à BBC.

Ele e a família foram alçados à fama graças a uma sequência de acontecimentos com menos de um minutos de duração, vista milhões de vezes só no Facebook.

Kelly comentava sobre o caso de corrupção que levou à destituição da presidente da Coreia do Sul.

Concentrado, não percebeu quando sua filha abriu a porta da sala e entrou caminhando alegremente.

Em seguida, aparece também um bebê em um andador, e, por fim, a mãe das crianças, que as tirou rapidamente dali e fechou a porta.

"Desculpe-me, desculpe-me. Perdão. Desculpe-me", repetiu Kelly, que riu da situação e voltou ao tema da entrevista.