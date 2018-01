4 coisas que acontecem com o seu corpo quando você reduz o consumo de álcool

Direito de imagem Getty Images Image caption Acordar mais disposto e ter uma pele com aparência mais saudável são alguns efeitos que você pode notar

Parar de beber - ou reduzir o consumo de álcool - é uma das resoluções mais comuns de Ano Novo, principalmente se a ideia é adotar um estilo de vida mais saudável.

A mudança de hábito, que também alivia o bolso, tem um impacto positivo no organismo no curto e no longo prazo.

De acordo com o serviço público de saúde do Reino Unido (NHS, na sigla em inglês), alguns efeitos da redução do consumo de bebidas alcoólicas podem ser sentidos logo de cara:

- Acordar com mais facilidade pela manhã

- Ficar menos cansado durante o dia

- Sentir que está mais em forma

- Perder peso ou deixar de ganhar

Mas sua saúde também pode se beneficiar de forma mais prolongada. Listamos abaixo quatro mudanças que podem ser observadas com o passar do tempo:

1. Melhora do sono

Embora o consumo de álcool antes de dormir ajude algumas pessoas a cochilar rapidamente, a prática também prejudica os ciclos do sono, podendo interromper a fase em que ele fica mais profundo.

Uma análise de diversas pesquisas sobre o tema, publicada em 2013 pela publicação científica Alcoholism, concluiu que "qualquer dose de álcool provoca uma redução no período de latência até pegar no sono (ou seja, acelera o início do sono), uma consolidação do sono na primeira metade da noite e um aumento da fragmentação do sono durante a segunda metade".

Desta forma, "reduzir o consumo de álcool deve ajudar você a se sentir mais descansado quando você acordar", diz o NHS.

Se você já sente tristeza ou ansiedade, beber pode agravar esses sentimentos, diz o NHS

2. Sistema imunológico mais eficiente

O consumo excessivo de álcool enfraquece o sistema imunológico, deixando o corpo mais vulnerável a doenças.

De acordo com o NHS, quem exagera na bebida tende a contrair mais doenças infecciosas.

Isso acontece porque o excesso de álcool interrompe a produção de citocinas - moléculas responsáveis ​​pela comunicação intercelular, fundamentais para o corpo se defender de infecções.

Uma produção mais lenta de citocinas pode reduzir sua capacidade de combater infecções até 24 horas após tomar um porre, informa um relatório do Instituto Nacional sobre Abuso de Álcool e Alcoolismo dos Estados Unidos.

3. Mudança de humor

De acordo com o NHS, há uma ligação forte entre o abuso de álcool e a depressão - e a ressaca costuma fazer com que as pessoas se sintam mais ansiosas e desanimadas.

Se você já sente tristeza ou ansiedade, beber pode agravar esses sentimentos, de modo que reduzir a ingestão de álcool pode, em geral, melhorar seu estado de espírito, acrescenta o serviço.

4. Pele mais saudável

As pessoas tendem a perceber uma melhora na aparência da pele logo após reduzir o consumo de álcool ou no longo prazo.

Segundo a Associação Americana de Dermatologia, o álcool faz mal à pele:

"Desidrata e, ao longo do tempo, danifica. Pode fazer com que a gente pareça mais velho."

O que seria beber demais?

No Reino Unido, o serviço de saúde pública recomenda o consumo de 14 "unidades" de álcool, no máximo, para homens e mulheres semanalmente.

De acordo com o governo, uma "unidade" equivale a 10 mililitros de álcool puro. Ou seja, a recomendação seria ingerir algo proporcional a até dez taças pequenas de vinho por semana.