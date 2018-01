Por que Cristiano Ronaldo - eleito o melhor do mundo - não é o jogador mais caro do futebol

Direito de imagem Getty Images Image caption Cristiano Ronaldo, melhor jogador do mundo, vai completar 33 anos, o que faz seu valor ser menor, em termos financeiros, do que colegas mais novos

Cristiano Ronaldo marcou 58 gols nos últimos dois anos e ajudou o Real Madrid a conquistar, no mesmo período, duas Liga dos Campeões e um campeonato espanhol. Também em 2016 e 2017, o português ganhou duas vezes o troféu Bola de Ouro, premiação da Fifa com a revista francesa "France Football" que elege o melhor jogador do mundo.

Com esse histórico apenas nos dois últimos anos, é possível imaginar que ele estaria entre os cinco jogadores de maior valor no mundo. Mas não é isso o que acontece.

Segundo um levantamento feito pelo centro de pesquisas CIES Football Observatory e divulgado nesta semana, Cristiano Ronaldo figura apenas na 49º posição em um ranking que mede o valor comercial de 100 atletas.

O brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain, o jogador mais caro da história, aparece em primeiro, seguido pelo argentino Lionel Messi, do Barcelona. Em terceiro está o inglês Harry Kane, do Tottenham. Confira:

Posição Posição País de origem Idade Clube Valor (em milhões de US$) 1 Neymar Brasil 25 PSG 255,8 2 Lionel Messi Argentina 30 Barcelona 242,8 3 Harry Kane Inglaterra 24 Tottenham Hotspur 233,8 4 Kylian Mbappé França 19 PSG 231,2 5 Paulo Dybala Argentina 24 Juventus 209,7 6 Delle Alli Inglaterra 21 Tottenham Hotspur 205,7 7 Kevin de Bruyne Bélgica 26 Chelsea 201,5 8 Romelu Lukaku Bélgica 24 Manchester United 197,9 9 Antoine Griezmann França 26 Atletico Madrid 180,4 10 Paul Pogba França 24 Manchester United 177,1 49 Cristiano Ronaldo Portugal 32 Real Madrid 96,5

No levantamento anterior, de janeiro de 2017, Cristiano Ronaldo, que tem valor estimado agora em US$ 96,6 milhões, tinha aparecido em 7º.

Mas por que isso acontece?

A idade pesa

O estudo sobre o valor de mercado de um jogador leva em conta uma série de critérios. Um importante é a idade.

Perto de completar 33 anos, Cristiano Ronaldo já se aproxima da idade média de encerramento de carreira, que é 35 anos, segundo a Associação de Jogadores de Futebol Profissionais da Inglaterra.

Em tese, jogadores mais velhos são propensos a ter mais lesões e, quando se machucam, costumam levar mais tempo se recuperando - algo que certamente os clubes consideram na hora de fazerem novas contratações.

"Eu realmente não entendo por que tantas pessoas estão surpresas (com a colocação do português). Ronaldo é um ícone do futebol e um jogador fantástico, mas ele está se aproximando do 33º aniversário e nos últimos meses tem vivido uma queda de rendimento. Jogadores mais novos tendem a gerar mais valor", diz à BBC Raffaele Polli, pesquisador que liderou o estudo do CIES. "Para ser honesto, o valor dele para um jogador da sua idade está excelente."

É muito improvável que o Paris Saint-Germain tivesse pagado US$ 263 milhões por Neymar, em agosto, se ele não tivesse 25 anos.

Apenas quatro jogadores acima de 29 anos figuram no ranking do CIES - Cristiano Ronaldo é o mais velho deles. Depois aparecem os argentinos Messi e Gonzalo Higuaín (da Juventus), e o uruguaio Luís Suárez (do Barcelona), todos com 30 anos.

O momento é agora

Mas Messi tem 30 e ocupa o segundo lugar na lista dos jogadores mais valiosos do mundo, com valor estimado de US$ 242,8 milhões. Por quê?

Uma das razões para sua colocação é o momento. Na temporada atual, Messi marcou mais gols do que Cristiano Ronaldo (20 x 16), assim como fez mais assistências (9 x 3).

E, ao contrário do rival português, ele não sofreu uma queda em seus números se comparado a temporadas anteriores - Cristiano Ronaldo marcou 25 gols na Liga de 2016/2017, enquanto na atual fez 4 gols. Messi está próximo de marcar seu 20º gol.

Outro critério relevante é ver o quão comprometido com o atual empregador está o atleta.

Poucos atletas permaneceram tanto tempo em um clube como Cristiano Ronaldo, que está no Real Madrid desde 2009.

Apesar de muita especulação sobre uma possível mudança para a Inglaterra ou a França, o português continuou no time espanhol.

Isso também afeta seu valor de mercado. A razão é simples: houve uma real inflação no preço dos jogadores. Se em 2009 o Real Madrid havia feito a aquisição mais cara da história com a compra do português, atualmente esse valor está em 6º na lista.

"Não é que o Ronaldo deixou de ser um patrimônio para o seu time, mas o fato dele não ter sido transferido para nenhum outro em quase dez anos significa que ele 'deixou' de ver seu valor inflacionado'", explica Poli.

Isso ajuda a explicar por que Gonzalo Higuaín está à frente do português no ranking, aparecendo em 19º, com um valor estimado de US$ 135,7 milhões - o argentino foi comprado pela Juventus em 2016 por mais de US$ 108,1 milhões.

Esporte de equipe

Em maio de 2017, o Real Madrid conquistou pela segunda vez consecutiva a Liga dos Campeões, um feito que não acontecia havia 25 anos.

Na atual temporada do torneio, o Real Madrid não teve dificuldades para passar as fases eliminatórias, apesar de ter perdido para o Tottenham Hotspur o primeiro lugar do grupo - na última temporada, porém, o time espanhol havia vencido um número maior de jogos na fase de grupos.

Além disso, o Real Madrid teve uma temporada ruim no campeonato espanhol: após 18 jogos, está em 4º lugar, 16 pontos atrás do líder Barcelona.

"O desempenho do time também contribui para o valor de um jogador. Nesta temporada, até agora, o Real Madrid tem tido uma média de menos de dois pontos por jogo (1,77) na La Liga (como é conhecido o campeonato nacional), em comparação à média de 2,5 da temporada anterior", diz o pesquisador.

Isso, no entanto, não significa que o time pode sonhar com um Cristiano Ronaldo "mais barato": segundo as estimativas, em 2017 o salário anual do português foi de US$ 58 milhões. Ele ainda tem três anos de contrato com o Real.