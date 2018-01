'Estou flutuando', diz mulher após retirada de tumor de quase 20 kg da barriga

Médicos tiveram de correr contra o tempo para salvar a vida de uma paciente que tinha um enorme tumor em sua barriga.

O prognóstico de Jasmine Harkness, de 74 anos, era preocupante: se o câncer que crescia na região do seu abdômen e afetava seu estômago e fígado não fosse removido, ela morreria em um mês.

Jasmine passou por uma operação no hospital Rainha Elisabeth, em Birmingham, no Reino Unido, como mostra o programa "Surgeons: At the Edge of Life" ("Cirurgiões: No Limiar da Vida", em tradução livre), do canal BBC Two.

“Eu pensei: como uma pessoa pode ter algo assim?”, disse a paciente sobre sua condição.

Ela notou um inchaço na região do estômago há cinco meses e, desde então, emagreceu muito rapidamente.

“Você se olha no espelho e consegue ver os ossos das maçãs do rosto e outras coisas assim. Você não imagina que, ao longo de poucos meses, alguém pode perder tanto peso assim.”

Jasmine tinha um sarcoma, um tipo de tumor que se manifesta no tecido conjuntivo, especialmente nos ossos, cartilagens e músculos, podendo se estender a outros tecidos por meio da corrente sanguínea.

Os médicos ficaram impressionados com o tamanho do tumor, que pesava 19,5 kg, um terço do peso atual de Jasmine e o mesmo de uma criança pequena.

Os cirurgiões previam que a cirurgia seria “bastante difícil”. Seria necessário remover o tumor por inteiro, de uma vez só.

O procedimento é tão arriscado que os médicos disseram que não teriam tentado fazê-lo cinco anos atrás.

A operação de Jasmine acabou sendo um sucesso. Ela disse estar aliviada.

“É como um milagre eu ter recebido uma nova chance. Acabaram com a minha preocupação. Sinto como se pudesse flutuar.”