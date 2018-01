5 previsões do inventor Nikola Tesla que se tornaram realidade 100 anos depois

Image caption Tesla foi um inventor, engenheiro e físico nascido em 1856; ele morreu aos 86 anos, mas algumas de suas previsões futuristas se concretizaram depois disso

Nikola Tesla foi um dos grandes inventores do século 19, ainda que nunca tenha chegado a ficar tão famoso quanto seu "arqui-inimigo", Thomas Edison - que, além de ter sido seu maior rival, também chegou a ser seu chefe.

No entanto, o trabalho do engenheiro nascido na Croácia (que, até então, fazia parte do Império Austro-Húngaro) de pais sérvios, que depois migrou para os Estados Unidos, foi vital para desenvolver os sistemas elétricos que usamos até hoje.

Tesla e Edison são considerados "gênios", e protagonizaram uma polêmica tecnológica épica - algo que se conhece hoje como "a guerra das correntes".

Edison defendia a corrente contínua (CC), que funcionava com uma potência de 100v e era difícil de converter para outras voltagens. Mas Tesla pensava que a corrente alternada (CA) era melhor, já que era mais fácil de ser transmitida por grandes distâncias.

E ainda que Tesla tenha ganhado essa "batalha", foi Edison quem deixou seu nome na história como o "pai da eletricidade".

Hoje, graças ao empresário sul-africano Elon Musk, seu nome está associado a carros elétricos, já que Tesla é o nome da empresa que ele co-fundou e que é especializada exatamente nesse produto.

Direito de imagem Librería del Congreso de EE.UU. Image caption Tesla previu algumas outras tecnologias que se tornariam realidade nas décadas que o sucederam | Foto: Livraria do Congresso dos Estados Unidos

Mas é certo que Tesla, além de ter contribuído para desenvolver a eletricidade, vislumbrou algumas outras tecnologias que se tornariam realidade nas décadas que o sucederam.

Algumas de suas previsões mais notáveis estão listadas aqui:

1. O wifi

Direito de imagem Getty Images Image caption Tesla previu que seria possível transmitir sinais telefônicos, documentos, arquivos musicais e vídeos em todo o mundo usando a tecnologia sem fio

A obsessão de Tesla com a tecnologia sem fio o levou a desenvolver várias invenções e teorias focadas na transmissão de dados.

Guillermo Marconi foi o primeiro a enviar mensagens em código morse pelo Oceano Atlântico, mas Tesla queria chegar mais longe.

O inventor chegou a escrever que, um dia, seria possível transmitir sinais telefônicos, documentos, arquivos musicais e vídeos em todo o mundo usando a tecnologia sem fio. Hoje, isso é possível por meio do wifi.

E ainda que o próprio Tesla nunca tenha chegado a tal descoberta, sua previsão se cumpriu na década de 1990, com a invenção da "World Wide Web", nosso conhecido www.

2. Celulares

Tesla revelou outro prognóstico futurista em uma entrevista à revista americana Colliers, em 1926.

Direito de imagem Getty Images Image caption O inventor falava de uma 'tecnologia de bolso' quando esse conceito ainda estava longe de se tornar realidade

Desenvolvendo sua ideia de que uma tecnologia seria capaz de transmitir imagens, músicas e até vídeos para o mundo todo, ele criou uma expressão, "a tecnologia de bolso", chegando a prever a invenção dos smartphones quase 100 anos antes de eles terem se tornado uma realidade.

"Poderíamos presenciar e escutar eventos como se estivéssemos neles", explicou à época.

Mas dificilmente Tesla teria imaginado que a telefonia móvel chegaria a ocupar um lugar tão importante em nossas vidas.

3. Drones

E, 1898, Tesla fez uma demonstração de um aparato "autômato", sem fios, controlado de forma remota. Hoje, provavelmente o chamaríamos de um "drone", uma espécie de avião de brinquedo que comandamos à distância.

Direito de imagem Getty Images Image caption Drones viraram realidade e são muito utilizados hoje em dia

Aproveitando o máximo da comunicação sem fio, da robótica e das portas lógicas (circuitos integrados em um chip), surpreendeu a todos com essa tecnologia, e muita gente pensou que havia um pequeno macaco controlando o sistema de dentro do objeto.

Tesla acreditou que, um dia, as máquinas controladas de maneira remota ocupariam um lugar importante na vida das pessoas - e se aproximou muito daquela que seria nossa realidade hoje.

4. Aviões comerciais de alta velocidade

Tesla imaginou aeronaves capazes de dar a volta ao mundo em grande velocidade e rotas comerciais entre países distintos, com a capacidade de levar muitos passageiros de um lugar para o outro.

Direito de imagem Getty Images Image caption Inventor afirmou que seria possível viajar de Londres a Nova York em poucas horas

"A aplicação mais valiosa da energia sem fio será a propulsão de máquinas voadoras sem combustível, livres de qualquer limitação, como as que existem nos atuais dirigíveis. Poderemos viajar de Nova York até a Europa em apenas poucas horas", garantia o inventor.

Naquela época, dizer uma coisa desse tipo soava como loucura. Mas Tesla, de novo, acertou. Ao menos ao que diz respeito à velocidade...já os aviões elétricos (sem combustível) ainda são um sonho futurista.

5. Empoderamento da mulher

Direito de imagem Getty Images Image caption Sheryl Sandbergs, diretora de operações do Facebook, um exemplo do empoderamento da mulher no mundo da tecnologia

Em uma matéria publicada em 1926 pela revista Colliers, intitulada "When Woman Is Boss" (Quando a mulher é chefe, em tradução livre) e baseada no que o cientista, que na época tinha 68 anos, pensava sobre as mulheres, Tesla afirmou que elas usariam a tecnologia sem fio para obter melhor educação, emprego, até se tornarem o sexo dominante.

Ainda que seja difícil relacionar diretamente a tecnologia à emancipação das mulheres na vida social e política do último século, é evidente que elas conquistaram um espaço importante no setor tecnológico.

Alguns exemplos de mulheres ocupando cargos importantes em empresas líderes mundiais da tecnologia são a diretora executiva do Yahoo, Marissa Mayer, e a atual diretora de operações do Facebook, Sheryl Sandberg.

Mulheres como elas também usam a tecnologia para se conscientizar sobre movimentos feministas globais. Campanhas como a #metoo, contra o assédio, são disseminadas pela internet e têm unido mulheres de todo o mundo em um movimento de empoderamento feminino que tem crescido bastante nos últimos anos.