O que é e para que serve o flick, nova unidade de tempo criada pelo Facebook

Direito de imagem Getty Images

O Facebook inventou uma nova unidade de tempo, chamada de flick.

A medida foi criada para ajudar desenvolvedores a manterem os efeitos especiais de vídeos sincronizados, de acordo com uma publicação do site GitHub.

Um flick, derivado do "frame-tick", equivale a 1 / 705.600.000 de segundo - a menor unidade de tempo depois do nanossegundo (0,000000001 segundo).

A princípio, a nova unidade não tem impacto para o público em geral, mas pode ajudar a criar uma experiência melhor de realidade virtual, segundo um pesquisador da Universidade de Oxford, no Reino Unido.

Os flicks são marcados na linguagem de programação C ++, usada para criar efeitos especiais no cinema, na televisão e em outros meios de comunicação. E permitem aos programadores medir o tempo entre os frames do vídeo sem usar frações de segundos.

De acordo com o GitHub, o criador do flick, Christopher Horvath, apresentou sua ideia no Facebook no início de 2017. E implementou modificações na nova medida com base no retorno dos comentários.

Direito de imagem Reuters Image caption Ideia, segundo idealizador, é criar uma experiência melhor de realidade virtual

Segundo Matt Hammond, engenheiro que lidera o departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da BBC, a nova medida pode ajudar a reduzir erros, como artes gráficas tremidas.

"Quando os números utilizados não são inteiros, os erros podem progressivamente afetar cálculos do computador. Esses erros podem ser acumulados ao longo do tempo, causando eventualmente imprecisões que se tornam visíveis", explica.

Outras unidades de tempo

O flick não é a primeira unidade de tempo projetada por uma grande empresa.

Em 1998, a Swatch, companhia suíça de relógios, introduziu, por exemplo, o Internet Time, que divide o dia em 1 mil "beats".

A medida - equivalente a um minuto e 26,4 segundos - foi criada para eliminar a necessidade de fuso horário, mas não foi adotada globalmente.