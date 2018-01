‘São animais’: Desconto em Nutella gera tumulto e violência em cadeia de supermercados na França

Direito de imagem Getty Images Image caption Slogan no pote do creme de avelã: 'Nutella desperta seu entusiasmo'

Era para ser só uma promoção de Nutella. Mas, ao colocar o creme de avelã à venda por € 1,40 (cerca de R$ 5,47), uma rede de supermercados na França acabou provocando tumulto e confusão pelo país, na última quinta-feira, 25 de janeiro.

A rede Intermarché decidiu reduzir em aproximadamente 70% o preço da Nutella, inicialmente vendida a €4.50 (R$ 17,59). O desconto gerou cenas de violência entre clientes, que disputaram o produto com desconto em lojas em diferentes cidades francesas, de Norte a Sul. Vídeos e relatos se espalharam pelas redes sociais.

Condenação de Lula inviabiliza discurso de Bolsonaro e pode monopolizar debate eleitoral de 2018, dizem cientistas políticos

"Eles são animais. Uma mulher teve o cabelo puxado, jogaram uma caixa na cabeça de uma idosa, outra pessoa está com a mão sangrando", afirmou um cliente de uma loja em Rive-de-Gierà, região central da França, em entrevista para o jornal francês Le Progrès.

Em outra loja do Intermarché em L'Horme, no centro da França, o estoque de Nutella acabou em 15 minutos. "Estávamos tentando passar entre os clientes, mas eles nos empurravam", relatou um funcionário para o Le Progrès. Um cliente saiu com um olho roxo.

Na cidade de Saint-Cyprien, no Sul do país, clientes se atiraram sobre um funcionário que estava transportando potes do creme de avelã, ainda segundo o Le Progrès.

"As pessoas correram, empurraram tudo, quebraram coisas. Estávamos prestes a chamar a polícia", disse um funcionário de uma loja do Intermarché em Mosela, norte da França, para o jornal Le Monde.

Cenas semelhantes aconteceram em todo o país e chegaram a ser descritas por alguns como revolta ou motim. A batalha pelo produto com desconto também chegou a ser registrada nessa sexta-feira.

Direito de imagem Getty Images Image caption A Nutella foi criada na Itália, numa região rica em avelãs

Cerca de 365 milhões de quilos de Nutella são consumidos todos os anos em 160 países, ao redor do mundo.

O creme foi criado pela família Ferrero em 1940, na Itália, em Piemonte, região famosa pelas avelãs.

A empresa lamentou as cenas de violência que aconteceram na última quinta-feira. Salientou ainda que a decisão de dar o desconto foi exclusiva da rede de supermercados.