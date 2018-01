Ao vivo: assista com a Nasa ao raro eclipse da 'superlua azul de sangue'

Pule YouTube post de NASA Alerta: Conteúdo de terceiros pode conter publicidade Final de YouTube post de NASA

Uma rara coincidência de fenômenos celestes está visível no céu de algumas partes do mundo nesta quarta-feir: um eclipse total lunar, uma superlua, lua azul e a chamada lua de sangue.

"É a terceira de uma série de 'superluas', quando a Lua está mais perto da Terra em sua órbita - algo conhecido como perigeu - e cerca de 14% mais brilhante do que o normal", diz comunicado da Nasa, a agência espacial americana.

"É também a segunda lua cheia do mês, (fenômeno) conhecido como 'lua azul'. E a superlua vai passar pela sombra da Terra, com um eclipse total. Enquanto a Lua estiver na sombra terrestre, terá um aspecto avermelhado, algo conhecido como 'lua de sangue'."

Aqui no Brasil, porém, só conseguiremos ver a superlua, explica à BBC Brasil Claudio Bevilacqua, astrônomo e físico do Observatório Astronômico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

A quase totalidade da América Latina e a maior parte da África e da Europa Ocidental também estão na zona que não conseguirá ver o eclipse, tanto pelo fuso horário quanto pela órbita terrestre.

Mas a Nasa disponibilizou uma transmissão ao vivo, em vídeo, do fenômeno. Dê o play acima e acompanhe.

Sabia mais