Cientistas identificam pela primeira vez orca capaz de imitar palavras

Image caption Wikie, uma fêmea orca de 16 anos, foi ensinada a imitar palavras em inglês e contar até 3 | Foto: Marineland

Uma orca capaz de pronunciar "hello" e "bye"- "oi" e "tchau", em inglês - pode ser o primeiro bicho da espécie a imitar palavras humanas já identificado.

A fêmea Wikie, que mora em um parque marinho na França, foi ensinada a pronunciar pelo menos cinco palavras em inglês, imitando uma treinadora.

O repertório do animal inclui também o nome "Amy", a contagem de um a três e até "raspberries"- framboesas em inglês.

O treinamento da orca Wikie integra uma pesquisa da Universidade de St. Andrews, na Escócia, sobre a capacidade de comunicação de animais entre si.

Ouça abaixo:

As orcas estão entre os poucos animais, além dos humanos, que conseguem aprender a reproduzir novos sons só de ouvir outros bichos.

"Em mamíferos, isso é muito raro", diz Josep Call, um dos pesquisadores responsáveis pelo experimento.

"Humanos obviamente são bons nisso. Curiosamente, os outros mamíferos que fazem isso bem são marinhos."

Wikie foi ensinada a imitar palavras ao controlar a pressão no orifício que as orcas usam para expelir água e respirar.

Direito de imagem Getty Images Image caption Orcas selvagens vivem em grupos e compartilham um dialeto próprio. Cientistas acreditam que elas são capazes de aprender os dialetos usados por orcas de outros "clãs"

'Dialetos' das orcas

Orcas são conhecidas por viver em grupos que compartilham sons ou "dialetos" próprios. Mas podem copiar outros bichos da mesma espécie quando vivem livres no oceano.

O estudo feito pela Universidade de St. Andrews com a baleia Wikie ajuda a explicar essa capacidade de comunicação desses animais.

"A orca que estudamos em cativeiro foi capaz de aprender a vocalização de outras orcas e também sons humanos, ao imitá-los", diz Call.

"Portanto, esse resultado sugere que é plausível a explicação de por que orcas aprendem, no ambiente selvagem, os sons feitos por outras orcas e como desenvolvem dialetos."

Direito de imagem Getty Images Image caption Pesquisadores também dizem que as orcas imitam sons de animais de outras espécies de golfinhos e de leões marinhos

A imitação de palavras e sons é uma característica marcante da espécie humana, mas é extremamente rara em outros animais.

Os golfinhos e as baleias belugas estão entre os poucos mamíferos capazes de copiar sons de outras espécies e uns dos outros. Alguns pássaros conseguem imitar palavras humanas, como papagaios e algumas espécies de corvo.

Jose Abramson, da Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, que também participou da pesquisa, "conversas" entre humanos e a orca Wikie podem, um dia, ser possíveis.

"Sim, isso é concebível, se você usar sinais e descrições do que as palavras representam. Isso já foi feito antes como um famoso papagaio cinza e com golfinhos, usando linguagem americana de sinais e frases como: 'Traga-me esse objeto', ou 'Coloque esse objeto em cima ou embaixo deste outro'."

Image caption Wikie vive em um parque marinho francês | Foto: Marineland

Predadores poderosos

Wikie reproduziu os sons enquanto estava parcialmente imersa na água, com sua cavidade nasal exposta na superfície. Sons feitos dentro d'água podem ser bem diferentes.

E como isso ocorreu somente com um animal, os pesquisadores não sabem se há outras orcas capazes de copiar palavras assim vivendo no ambiente selvagem.

Embora sejam conhecidas como "baleias assassinas", as orcas são os maiores golfinhos do mundo e um dos mais poderosos predadores dos oceanos.

Elas comem mamíferos dos mares, como leões marinhos, focas e até baleias filhotes.