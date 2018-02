Bebê ajuda a prevenir bullying em escola no Canadá

Naomi tem apenas sete meses, mas já tem um "emprego". E seu trabalho é sério.

O bebê ensina empatia a crianças de nove e dez anos de uma escola no Canadá.

O objetivo é elevar a capacidade emocional e social dos alunos.

Naomi faz parte de um programa chamado "Roots of Empathy" ("Raízes de Empatia").

"Ela é vulnerável. Ela é mais vulnerável do que eles são e temos muitas crianças vulneráveis nas salas de aula. Isso faz com que eles aprendam a ter cuidado com ela", diz Kathy Kathy, instrutora do 'Roots of Empathy'.

Para a fundadora do programa, Mary Gordon, as crianças se tornam cidadãs melhores.

Mas por que usar um bebê?

"Eles se dão conta desse universo de que 'todo mundo no mundo sente a mesma coisa que eu. Não estamos tão desconectados uns dos outros'. É muito difícil odiar uma pessoa se você perceber que elas têm sentimentos como você. É muito difícil praticar bullying se você perceber isso."

As aulas do 'Roots of Empathy' acontecem no Canadá e em outros sete países.

Estudos mostram que elas reduzem o bullying e a violência dentro da escola.