Como foi o lançamento do Falcon Heavy, o foguete mais poderoso do mundo

O Falcon Heavy, lançado com sucesso nesta semana do Centro Espacial Kennedy, nos Estados Unidos, é considerado o foguete mais poderoso do mundo.

Ele tem capacidade de propulsão maior que de outros foguetes e consegue carregar cargas mais pesadas.

Como falhas mecânicas são comuns nesses tipos de lançamentos, o Falcon Heavy levou menos que o limite máximo de 64 toneladas. Na verdade, enviou ao espaço apenas um carro - um veículo vermelho-cereja da marca Tesla.

O automóvel pertencia ao bilionário Elon Musk, que é dono da Tesla e da SpaceX, empresa que fabricou o foguete.

Um manequim com roupa de astronauta também “embarcou” nessa viagem espacial, no banco do motorista do carro. Músicas de David Bowie foram programadas para tocar no sistema de som.

O Falcon Heavy conseguiu pousar com segurança, na Terra, dois foguetes propulsores após o lançamento. Mas um terceiro caiu no mar, depois de esgotado o combustível.

A ideia da SpaceX é reutilizar os foguetes, para baratear custos.

O foguete mais poderoso do mundo até então era o Saturno V, que levou homens à Lua. A SpaceX diz que o Falcon Heavy vai viabilizar novas missões à Lua e idas a Marte.