O que é a síndrome de Hashimoto, doença no centro do debate sobre o peso da modelo Gigi Hadid

Direito de imagem Getty Images Image caption A síndrome não tem cura, mas é possível tratar os seus sintomas

A supermodelo americana Gigi Hadid, de 22 anos, respondeu pelo Twitter às críticas que recebeu por estar muito magra. Em uma série de posts, ela revelou que seu baixo peso se deve a um tratamento contra a síndrome de Hashimoto. Antes, a modelo já tinha sido criticada por estar "muito gorda" - um dos sintomas da síndrome é aumento de peso.

"Quando eu comecei (a trabalhar) aos 17 anos, eu ainda não tinha sido diagnosticada com a síndrome de Hashimoto. Aqueles que falavam que eu era 'muito gorda para ser modelo' estavam vendo na verdade (o resultado de) inflamação e retenção de líquido", escreveu a modelo. "Ao longo dos anos, eu fui medicada para reduzir os sintomas. Não apenas esses (ganho de peso devido inflamação e retenção de líquido), mas também cansaço extremo, questões de metabolismo, capacidade de lidar com calor, etc".

"Eu posso estar muito magra para você. E honestamente, essa magreza não é como eu gostaria de estar. Mas eu me sinto mais saudável internamente e continuo aprendendo com o meu corpo a cada dia", desabafou Hadid.

A tireoidite crônica, também conhecida como síndrome de Hashimoto, é uma doença causada por uma reação do sistema imunológico à glândula da tireoide. Ou seja, o organismo produz anticorpos que atacam a tireoide. Como resultado, pode ocorrer uma diminuição da função da glândula, o chamado hipotireoidismo, muitas vezes acompanhado de aumento de peso, cansaço, pele ressecada e unhas quebradiças.

A doença afeta o corpo de maneira gradual. Geralmente, seus primeiros sintomas são fadiga e dificuldade para se concentrar - o que se pode se confundir com estresse. Ao longo de tempo, pode haver uma deterioração generalizada do quadro físico, surpreendendo os pacientes. Podem ocorrer, inclusive, problemas emocionais.

A síndrome pode se manifestar em qualquer momento da vida, mas aparece com maior frequência em mulheres na meia-idade. O diagnóstico pode levar meses - ou até anos. Não há cura, mas pode ser controlada com uso de medicamentos, como ocorre com Hadid.

Direito de imagem Getty Images Image caption A síndrome de Hashimoto é uma reação do sistema imunológico contra a glândula da tireoide

Sintomas vão de ganho de peso a ansiedade

Rachel Hill, jovem britânica de 23 anos, tem a mesma doença de Gigi Hadid. Ela conta que os primeiros sintomas apareceram quando tinha 16 anos. "Fui diagnosticada só quando tinha 21 anos. Sempre me sentia cansada, comecei a ter acne, menstruação irregular, dor muscular e espasmos durante a noite", conta.

"Eu costumava ser muito impulsiva e fazer tudo o que eu queria. Especialmente quando era adolescente. Mas agora preciso administrar meus níveis de energia", conta.

Para Hill, a síndrome de Hashimoto acabou desencadeando questões emocionais. Desde pequena, ela sentia ansiedade, que evoluiu para um quadro de depressão. "É como ter uma gripe muito forte. Tudo dói, você se sente fraca e o seu cérebro fica no meio de uma grande nebulosa. É difícil encontrar as palavras corretas ou recordar o que você estava fazendo".

Hill diz que está contente que Gigi Hadid tenha contribuído para o debate sobre a síndrome de Hashimoto. "Não deveríamos julgar as pessoas pela sua aparência, seu subir ou baixar de peso".