Enigma matemático indecifrável em prova para crianças viraliza e gera polêmica na China

Direito de imagem Getty Images Image caption Crianças de 11 anos foram desafiadas a responder uma pergunta aparentemente sem resposta

Alunos de uma escola primária na China foram surpreendidos com um problema matemático que os deixou bastante confusos. A perplexidade veio ao se depararem com a seguinte pergunta: "Se um barco transporta 26 ovelhas e 10 cabras, quantos anos tem o capitão?".

O problema foi apresentado em uma prova para alunos de 11 anos de idade. E a questão, aparentemente impossível de ser respondida, não só virou tema de debate na escola, como também gerou polêmica nas redes sociais.

As diferentes tentativas de respondê-la geraram tanta discussão que autoridades chinesas precisaram explicar por que os educadores escolheram tal pergunta. A justificava foi de que o objetivo era estimular o "pensamento crítico" dos alunos.

A questão gerou muitas respostas curiosas, divertidas e até insólitas.

"O capitão tem que ter pelo menos 18 anos porque, para conduzir um barco, é preciso ser adulto", respondeu um dos alunos.

Outro estudante fez questão de, ao menos, fazer uma conta: "Tem 36, porque 26+10 é 36 e o capitão queria que o número de animais fosse igual à idade dele".

Mas houve quem preferiu a sinceridade: "A idade do capitão é... não sei. Não sou capaz de resolver esse problema."

Direito de imagem iStock Image caption A questão foi pensada para fazer com que os alunos exercitassem a criatividade

Críticas

Nas redes sociais, por sua vez, houve muitas críticas.

"Essa pergunta não tem sentido lógico. Por acaso o professor sabe a resposta?", dizia um comentário na rede social chinesa Weibo

"Se a escola tem 26 professores, 10 dos quais não estão pensando, que idade tem o diretor?", ironizou outro internauta.

Mas teve quem defendesse o colégio, cujo nome não foi divulgado, dizendo que a pergunta pode estimular o pensamento crítico das crianças.

Image caption Imagem da prova viralizou nas redes sociais chinesas | Foto: Weibo

"A ideia é fazer com que os alunos pensem, e (a questão) foi bem-sucedida nisso", comentou outra pessoa.

"Essa pergunta faz com que as crianças tenham que explicar sua forma de pensar e deixa espaço para serem criativas. Deveríamos ter mais perguntas como essa", argumentou um usuário.

Consciência crítica

O Departamento de Educação explicou, por meio de um comunicado, que a prova tinha a intenção de "avaliar consciência crítica e a habilidade para pensar com independência".

"Algumas respostas mostram que os estudantes em nosso país precisam de pensamento crítico na área de matemática", diz o comunicado.

O método tradicional chinês de educação enfatiza que alunos anotem e repitam o conteúdo ensinado. Trata-se de um sistema comumente criticado por não estimular o pensamento criativo.

Direito de imagem Getty Images Image caption A pergunta foi formulada para desafiar os limites dos alunos, justificaram as autoridades chinesas

As autoridades educacionais argumentam que as perguntas como a do barco "permitem a todos os alunos a desafiar os prórpios limites e a pensar além".

Nas redes sociais, houve quem tentou resolver o problema de forma elaborada.

"O peso total das 26 ovelhas e das 10 cabras é 7,7 mil quilos, considerando o peso médio de cada animal", escreveu um internauta antes de completar o raciocínio: "Na China, é preciso ter uma licença que exige cinco anos de experiência (prévia) para se comandar um barco que tem mais de 5 mil quilos de carga. A idade mínima para conseguir essa licença é 23 anos, por isso o capitão tem pelo menos 28 anos".

Mas as autoridades chinesas confirmaram que não existe uma resposta certa.