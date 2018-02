Beber água com rodela de limão pode corroer os dentes, diz estudo

Direito de imagem Getty Images Image caption Segundo especialistas, água com uma rodela de limão entre refeições pode danificar os dentes

Pesquisadores descobriram que tomar bebidas ácidas, como chás de frutas e águas aromatizadas, pode corroer os dentes e prejudicar seu esmalte.

Uma equipe da King's College, uma universidade de Londres, no Reino Unido, descobriu que tomar essas bebidas entre as refeições e saboreá-las por muito tempo aumenta o risco de erosão dentária por causa do ácido.

Na pesquisa, publicada no British Dental Journal (periódico especializado), investigou-se a dieta de 300 pessoas com erosão dentária severa.

Concentrados, chás de frutas, bebidas diet, bebidas com açúcar e águas aromatizadas são todos ácidos e podem corroer os dentes, aponta o estudo. A situação piora quando se passa muito tempo bebendo e saboreando essas bebidas na boca antes de engoli-las.

Refrigerantes sem açúcar são quase tão erosivos quanto os com açúcar, explicam os pesquisadores. Vinagre e conservas também podem levar à erosão dentária.

"Se você toma as bebidas por longos períodos de tempo, por mais de cinco minutos, por exemplo, ou se você brinca com a fruta nos dentes antes de comê-la, você pode realmente deteriorá-los", diz Saoirse O'Toole, do Instituto Dental do King's College, uma das autoras do estudo.

Direito de imagem Getty Images Image caption Estudo mostra que chá de frutas ácidas pode corroer os dentes

"Depois de comer uma maçã, tente não comer nada muito ácido mais tarde no dia", recomenda. "Se vai tomar vinho à noite, não tome chá de frutas de manhã. É só balancear a dieta", afirma.

Bebidas e refeições

Os pesquisadores descobriram que pessoas que bebem água com uma rodela de limão ou chá quente de frutas entre as refeições tinham mais de 11 vezes a chance de ter erosão dentária média ou severa.

Esse número caía pela metade quando as bebidas eram ingeridas durante as refeições.

Segundo Russ Ladwa, do comitê de saúde e ciência da Associação Dental Britânica, tomar bebidas ácidas durante uma refeição minimiza os danos porque mastigar comida aumenta a produção de saliva, que é alcalina e amortece a acidez.

"Deveríamos promover o consumo 'em shots' das bebidas, sem saboreá-las por um longo período, e limitar os refrigerantes para o momento das refeições", diz.

O uso de canudos também pode evitar que o ácido das bebidas entre em contato com os dentes.

Ladwa recomenda beber água e bebidas nutritivas como leite, além de alimentos que neutralizam o ácido, como queijo.

Uma outra pesquisa mostrou que a maioria das crianças e adolescentes no Reino Unido tem perda de dentes por causa de erosão dentária.

O problema também é reconhecido como uma das maiores causas de danos aos dentes em gerações mais velhas.

Que bebidas são ácidas?

- Álcool

- Chás de frutas

- Água saborizada

- Concentrados

- Refrigerantes diet

- Bebidas adocicadas

Quais não são?

- Água

- Chá

- Café

- Leite

- Água com gás

Direito de imagem Getty Images Image caption Erosão dentária pode causar perda de dentes

O que é a erosão dentária

- É a perda progressiva do revestimento dental por processos químicos que não envolvem ação bacteriana

- A acidez dos alimentos e bebidas é mais relevante para a erosão que o açúcar (bactérias, em conjunto com o açúcar, provocam cáries, não erosão)

- Dieta, estilo de vida, o ambiente e, em alguns casos, medicações podem aumentar os riscos de erosão dentária

- Usar creme dental com flúor, enxaguante bucal e modificar a dieta podem reduzir o risco de erosão