Apresentadora dá à luz ao vivo durante programa de rádio nos EUA

Image caption Cassiday Proctor viabilizou a transmissão do parto a partir do hospital: "Dia mais emocionante da minha vida" | Foto: Instagram/@radiocassiday

A apresentadora de um programa matinal de rádio nos Estados Unidos deu à luz ao vivo, durante a atração.

Cassiday Proctor, que apresenta o "Spencer's Neighborhood Show", na estação The Arch, baseada na cidade de St. Louis, permitiu a transmissão da cesariana, a partir do hospital, na terça-feira. É o primeiro filho dela. Ouça aqui.

E as contrações haviam começado um dia antes. "Lá vai… ele saiu", ouviram os ouvintes de uma mulher que estava na sala. O choro do bebê veio logo em seguida.

"Foi incrível poder compartilhar o dia mais emocionante da minha vida com nossos ouvintes", disse a apresentadora, acrescentando que a decisão de transmitir o parto foi tomada no calor do momento, já que o bebê nasceu duas semanas antes do previsto.

Image caption Jameson, o nome que o bebê ganhou, foi escolhido por ouvintes - ele é o primeiro filho da apresentadora | Foto: Instagram/@radiocassiday

Vida compartilhada

Dar à luz no ar, segundo Proctor, foi "uma extensão do que já faz todos os dias no programa de rádio, que é compartilhar todos os aspectos de sua vida com a audiência".

Ouvintes mandaram mensagens à apresentadora, como "parabéns, Cassidy, ser mãe é a melhor coisa do mundo. Aproveite cada minuto, porque passa muito rápido".

O bebê nasceu com 3,4 kg e se chama Jameson, nome selecionado pelo público em um concurso realizado em janeiro.

"Doze nomes bobos e outros doze escolhidos pelo casal participaram da disputa. A votação ocorreu até chegarmos ao vencedor", disse o diretor do programa, Scott Roddy, ao jornal The Riverfront Times.

O coapresentador do programa de rádio, Spencer Graves, disse à BBC que o nascimento ao vivo foi um "momento mágico e íntimo".

Agora, a apresentadora deve tirar licença-maternidade para ficar com o bebê.