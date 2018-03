Como falar a língua de Wakanda, do filme Pantera Negra?

O filme Pantera Negra, baseado no personagem de quadrinhos na Marvel, acontece no país africano imaginário de Wakanda - uma nação rica e ultratecnológica, que esconde do mundo os seus recursos naturais, prodígios científicos e poder bélico.

Diversas referências de nações e culturas africanas compõem o visual de Wakanda, mas nem todos os espectadores perceberam que o idioma falado no país é interamente real.

A língua oficial de Wakanda é o xhosa, um dos 11 idiomas oficiais da África do Sul. Nelson Mandela e a cantora Miriam Makeba são alguns de seus falantes mais famosos.

O xhosa (ou isiXhosa) é uma língua que inclui sons de três cliques diferentes. E a mesma sequência de consoantes e vogais pode ter significados diferentes de acordo com o tom.

A repórter da BBC Pumza Fihlani é falante de xhosa e explica algumas frases básicas do idioma - desde as mais simples até as mais complexas.