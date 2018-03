Dinheiro pode 'comprar felicidade' - mas o preço e o limite dependem de onde você mora

Direito de imagem Getty Images Image caption Pesquisadores americanos afirmam que há diferentes 'preços' para a felicidade, de acordo com a região no mundo

Afinal, o dinheiro pode comprar a felicidade?

Segundo pesquisadores da Universidade Purdue, nos Estados Unidos, a resposta é sim.

E mais: o "preço" da felicidade varia de acordo com as regiões do planeta e, a partir de um determinado nível, pode gerar "efeitos colaterais" conforme aumenta.

A pesquisa, denominada The Gallup World Poll e liderada por Andrew Jebb, envolveu mais de 1,7 milhão de pessoas de 164 países.

O "preço da felicidade" em diferentes partes do mundo (em renda anual aproximada em US$/R$) Região Renda Global US$ 95.000 (R$ 309.000) Europa Ocidental/Escandinávia US$ 100.000 (R$ 325.000) Europa Oriental/Balcãs US$ 45.000 (R$ 146.000) Austrália/Nova Zelândia US$ 125.000 (R$ 406.000) Sudeste da Ásia US$ 70.000 (R$ 227.000) Leste da Ásia US$ 110.000 (R$ 358.000) América Latina/Caribe US$ 35.000 (R$ 113.000) América do Norte US$ 105.000 (R$ 341.000) Oriente Médio/Norte da África US$ 115.000 (R$ 374.000) África Subsaariana US$ 40.000 (R$ 130.000) Fonte: Jebb et al (2018)

A média global

Os pesquisadores descobriram que uma renda de US$ 95 mil (cerca de R$ 309 mil) é a média global que leva a uma "avaliação de vida satisfatória".

A dita "avaliação de vida satisfatória" possivelmente é influenciada por expectativas altas e comparações com outras pessoas.

Image caption Países ricos como a Dinamarca registraram um nível mais alto de expectativas em estudo que avaliou relação entre renda e felicidade | Foto: Leonardo Patrizi

Um 'teto' para a felicidade

No entanto, Jebb e sua equipe notaram que, uma vez que o "preço" ideal era ultrapassado e o salário aumentava, havia uma associação com níveis mais baixos de satisfação.

Os pesquisadores suspeitam que esse efeito reverso é motivado por algum tipo de ansiedade social que emerge após as necessidades básicas serem atendidas.

As pessoas podem, por exemplo, começar a se comparar com seus colegas e vizinhos, o que causa mal-estar.

Image caption Na América Latina e no Caribe, nível de renda que estaria associado à felicidade é bem menor que média global

"O que vemos na TV e nos comerciais sugerem que não há teto para a quantidade de dinheiro necessária para a felicidade", diz Jebb, mas "nossos dados mostram que há limites para a influência do dinheiro no nosso bem-estar".

Ele também aponta para os "efeitos colaterais" dos níveis mais elevados de renda.

Direito de imagem Getty Images Image caption Realidades regionais influenciaram na demanda mais alta ou baixa por renda associada à felicidade

"Rendas mais altas normalmente vêm acompanhadas de maior demanda de tempo, trabalho e responsabilidade, o que pode limitar as oportunidades de experiências positivas, como atividades de lazer", explica o especialista.

Os pesquisadores da Universidade de Purdue também observaram que as metas de "felicidade financeira" eram bastante assimétricas entre as regiões.

As mais ricas figuravam entre os níveis mais elevados - América do Norte (US$ 105 mil, ou R$ 341 mil) e Europa Ocidental e Escandinávia (US$ 100 mil ou R$ 325 mil).

Direito de imagem Getty Images Image caption Rendas mais alta geralmente implicam menos tempo para o lazer, o que pode impactar na felicidade

Os "preços" mais altos, entretanto, foram encontrados na Oceania (US$ 125 mil ou R$ 406 mil) e no Oriente Médio e Norte da África (US$ 115 mil ou R$ 374 mil).

Esses valores destoam radicalmente da América Latina e do Caribe, onde a felicidade pode ser "obtida" com US$ 35 mil (cerca de R$ 113 mil) por ano.

"Tais padrões de resultados sugerem que o nível de satisfação está relacionado com a riqueza média de uma região", diz Jebb.

Direito de imagem Getty Images Image caption Escolaridade e gênero também influenciam na percepção da felicidade

"Mas eles também mostram que a felicidade não é construída da mesma forma em todo lugar e que outras variáveis têm importância. É importante observar que valores, e não só posses, por exemplo, também contribuem para o bem-estar."

Os pesquisadores também perceberam que a satisfação varia com a escolaridade e gênero: a renda média global ideal para mulheres ficou em US$ 100 mil (cerca de R$ 325 mil) e, para homens, US$ 90 mil (cerca de R$ 292 mil).