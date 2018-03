Oscar 2018: Quem são os vencedores

Direito de imagem Getty Images Image caption Os vencedores dos prêmios de atuação do Oscar deste ano

A 90ª edição do Oscar, principal premiação cinematográfica de Hollywood, teve como principal vencedor o filme "A Forma da Água", escrito e dirigido pelo mexicano Guillermo del Toro. O longa, que conta a história de uma faxineira que se apaixona por um monstro aquático, ganhou os prêmios de melhor filme, diretor, direção de arte e trilha sonora.

Em seu discurso na cerimônia, realizada na noite deste domingo em Los Angeles, Del Toro falou sobre os personagens fora do padrão que exibe no filme e lembrou que é um imigrante vivendo nos EUA. "A melhor coisa que nossa indústria faz é ajudar a apagar as linhas feitas na areia enquanto o mundo tenta deixá-las ainda mais profundas", afirmou.

Frances McDormand, eleita melhor atriz por sua atuação em Três Anúncios para um Crime, pediu que as outras indicadas na mesma categoria se levantassem e fez um discurso pedindo maior inclusão feminina em Hollywood.

"Olhem em volta, senhoras e senhores, porque todas nós temos histórias para contar e projetos que precisam ser financiados. Não falem conosco sobre isso nas festas de hoje à noite. Nos convidem para ir aos seus escritórios em alguns dias, ou vocês podem vir aos nossos. Eu tenho três palavras para deixar com vocês essa noite: cláusula de inclusão", falou, referindo-se à uma cláusula que atores podem colocar em seus contratos exigindo o mínimo de diversidade na equipe de um filme.

O Oscar também teve uma novidade: o primeiro filme estrelado por uma transexual a levar um prêmio. O chileno Uma Mulher Fantástica, dirigido por Sebastián Lelio e protagonizado pela atriz e cantora transexual Daniela Vega, foi escolhido o melhor filme estrangeiro.

Confira a lista de vencedores:

Direito de imagem Divulgação/Fox Image caption A atriz Sally Hawkins em cena do filme A Forma da Água, de Guillermo del Toro | Foto: Divulgação/Fox

Melhor filme

Vencedor: A Forma da Água

Indicados:

- Dunkirk

- Me Chame pelo Seu Nome

- O Destino de Uma Nação

- Corra!

- Lady Bird - É Hora de Voar

- Trama Fantasma

- The Post - A Guerra Secreta

- Três Anúncios para um Crime

Melhor diretor/diretora

Vencedor: Guillermo del Toro (A Forma da Água)

Indicados:

- Christopher Nolan (Dunkirk)

- Jordan Peele (Corra!)

- Greta Gerwig (Lady Bird: É Hora de Voar)

- Paul Thomas Anderson (Trama Fantasma)

Direito de imagem Reuters Image caption Frances McDormand ganhou o prêmio de melhor atriz por sua atuação em Três Anúncios para Um Crime; ela já tinha ganhado como coadjuvante pelo trabalho em Fargo

Melhor atriz

Vencedora: Frances McDormand (Três Anúncios para um Crime)

Indicadas:

- Sally Hawkins (A Forma da Água)

- Margot Robbie (Eu, Tonya)

- Saoirse Ronan (Lady Bird: É Hora de Voar)

- Meryl Streep (The Post - A Guerra Secreta)

Melhor ator

Vencedor: Gary Oldman (O Destino de Uma Nação)

Indicados:

- Timothée Chalamet (Me Chame pelo Seu Nome)

- Daniel Day-Lewis (Trama Fantasma)

- Daniel Kaluuya (Corra!)

- Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.)

Direito de imagem Reuters Image caption Gary Oldman levou a estatueta de melhor ator por sua interpretação de Churchill em O Destino de Uma Nação

Melhor roteiro original

Vencedor: Corra!

Indicados:

- Doentes de Amor

- A Forma da Água

- Lady Bird - É Hora de Voar

- Três Anúncios para um Crime

Melhor roteiro adaptado

Vencedor: Me Chame pelo Seu Nome

- O Artista do Desastre

- A Grande Jogada

- Logan

- Mudbound: Lágrimas sobre o Mississippi

Melhor atriz coadjuvante

Vencedora: Allison Janney (Eu, Tonya)

Indicadas:

- Mary J. Blige (Mudbound: Lágrimas sobre o Mississippi)

- Lesley Manville (Trama Fantasma)

- Laurie Metcalf (Lady Bird - É Hora de Voar)

- Octavia Spencer (A Forma da Água)

Melhor ator coadjuvante

Vencedor: Sam Rockwell (Três Anúncios para um Crime)

Indicados:

- Willem Defoe (Projeto Flórida)

- Woody Harrelson (Três Anúncios para um Crime)

- Richard Jenkins (A Forma da Água)

- Christopher Plummer (Todo o Dinheiro do Mundo)

Melhor roteiro adaptado

Vencedor: Me Chame pelo Seu Nome

Indicados:

- O Artista do Desastre

- A Grande Jogada

- Logan

- Mudbound: Lágrimas sobre o Mississippi

Direito de imagem AFP Image caption A atriz transexual chilena Daniela Vega é a protagonista de Uma Mulher Fantástica, ganhador de melhor filme estrangeiro

Melhor filme estrangeiro

Vencedor: Uma Mulher Fantástica, de Sebastián Lelio (Chile)

Indicados:

- Corpo e Alma, de Ildikó Enyedi (Hungria)

- Sem Amor, de Andrey Zvyagintsev (Rússia)

- O Insulto, de Ziad Doueiri (Líbano)

- The Square - A Arte da Discórdia, de Ruben Östlund (Suécia)

Melhor documentário

Vencedor: Ícaro

Indicados:

- Abacus: Pequeno o Bastante para Condenar

- Últimos Homens em Aleppo

- Strong Island

- Visages, Villages

Melhor fotografia

Vencedor: Blade Runner 2049

Indicados:

- O Destino de uma Nação

- Dunkirk

- Mudbound: Lágrima sobre o Mississippi

- A Forma da Água

Direito de imagem Reuters Image caption O diretor mexicano Guillermo del Toro e a equipe de 'A Forma da Água', ganhador de melhor filme, direção, direção de arte e trilha sonora

Melhor direção de arte

Vencedor: A Forma da Água

Indicados:

- A Bela e a Fera

- Blade Runner 2049

- Dunkirk

- O Destino de uma Nação

Melhor edição

Vencedor: Dunkirk

Indicados:

- Em Ritmo de Fuga

- Eu, Tonya

- A Forma da Água

- Três Anúncios para um Crime

Melhor animação

Vencedor: Viva - A Vida É uma Festa

Indicados:

- O Poderoso Chefinho

- Com Amor, Van Gogh

- O Touro Ferdinando

- The Breadwinner

Melhor canção

Vencedor: Remember Me, de Viva - A Vida É uma Festa

Indicados:

- Mighty River, de Mudbound: Lágrimas sobre o Mississippi

- Stand Up for Something, de Marshall

- The Mystery of Love, de Me Chame pelo Seu Nome

- This is Me, de O Rei do Show

Melhor trilha sonora

Vencedor: Alexandre Desplat, de A Forma da Água

Indicados:

- Hans Zimmer, de Dunkirk

- John Williams, de Star Wars: Os Últimos Jedi

- Jonny Greenwood, de Trama Fantasma

- Carter Burwell, de Três Anúncios para um Crime

Melhores efeitos visuais

Vencedor: Blade Runner 2049

Indicados:

- Guardiões da Galáxia - Vol. 2

- Kong - A Ilha da Caveira

- Planeta dos Macacos - A Guerra

- Star Wars: Os Últimos Jedi

Melhor maquiagem

Vencedor: O Destino de uma Nação

Indicados:

- Extraordinário

- Victoria & Abdul

Melhor mixagem de som

Vencedor: Dunkirk

Indicados:

- Em Ritmo de Fuga

- Blade Runner 2049

- A Forma da Água

- Star Wars: Os Últimos Jedi

Melhor edição de som

Vencedor: Dunkirk

Indicados:

- Em Ritmo de Fuga

- Blade Runner 2049

- A Forma da Água

- Star Wars: Os Últimos Jedi

Melhor curta-metragem

Vencedor: The Silent Child

Indicados:

- DeKalb Elementary

- My Nephew Emmett

- The Eleven O'Clock

- Waty Wote

Melhor curta de animação

Vencedor: Dear Basketball

Indicados:

- Lou

- Negative Space

- Garden Party

- Revolting Rhymes

Melhor curta documentário

Vencedor: Heaven is a traffic jam on the 405

Indicados:

- Heroin(e)

- Edith + Eddie

- Knife Skills

- Traffic Stop