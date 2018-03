Tudo o que você sempre quis saber sobre a febre amarela

O que é a febre amarela? Quais são os principais sintomas? Como ela é transmitida? Qual é a relação dos macacos com a doença?

A doença chegou a cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal.

Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, de 1º de julho do ano passado a 28 de fevereiro deste ano, 723 casos de febre amarela foram confirmados no país, dos quais 238 acabaram em morte.

Ao todo, foram notificados 2.867 casos suspeitos, sendo que 1.359 foram descartados e 785 permanecem em investigação, neste período.

Trata-se de um aumento em relação a igual período do ano anterior.

Entre 1ª de julho de 2016 a 28 de fevereiro de 2017, eram 576 casos confirmados, com 184 mortes.

Devido ao surto, o governo anunciou uma série de medidas, entre elas uma campanha de vacinação.

Mas quem deve tomar a vacina? E quem tomou a dose inteira no passado deve buscar novamente o posto de saúde? E no que consiste a dose fracionada?

Neste vídeo, a BBC Brasil responde a essas e outras perguntas dos leitores sobre febre amarela compartilhadas no Facebook.

Reportagem e apresentação: Nathalia Passarinho / Vídeo: Luis Barrucho

