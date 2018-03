O assustador riso da assistente virtual Alexa, que a Amazon promete consertar

Image caption A risada está sendo comparada à de um bruxa ou de uma criança por usuários que se assustaram com o som repentino | Foto: Amazon

Uma risada sinistra e repentina tem ecoado da caixa de som da Alexa, a assistente virtual da Amazon, surpreendendo e até assustando usuários.

Há relatos de que o som, comparado ao riso de uma bruxa ou de uma criança, é ouvido mesmo quando o aparelho não foi acionado. Outros afirmam que ouviram a risada ao pedir à Alexa que realizasse uma tarefa simples - por exemplo, tocar uma música.

A Amazon é a empresa responsável pelo equipamento que permite os usuários interagir com mais de 15 mil aplicativos por meio de comandos de voz. Diante do inusitado problema, a companhia informou que está trabalhando para conter os risos da Alexa. "Estamos cientes e trabalhando para consertar isso", afirmou.

Assistentes de voz são projetados para responder ou agir quando acionados por meio de uma palavra de comando que, neste caso, é "Amazon" ou "Alexa".

Mas essa aparente falha no sistema da Alexa está acontecendo sem nenhuma interação prévia, o que tem assustado os usuários.

No Twitter, um usuário escreveu em caixa alta "WHY DID MY ALEXA JUST LAUGH OUT OF THE BLUE?!?!?!?" ("Por que minha Alexa acabou de rir do nada?!?!?!?!").

Outra pessoa relatou que estava deitada na cama, quase dormindo, quando a Alexa deixou escapar uma "risada muito alta e sinistra". "Tem uma grande chance de que eu seja morta essa noite", completou na postagem.

Também no Twitter, um usuário identificado como @CaptHandlebar postou um vídeo com a risada do equipamento. Na publicação, falou do susto que levou.

"A Alexa decidiu rir do nada quando eu estava na cozinha. @SnootyJuicer e eu nos assustamos. Pensei que uma criança estava rindo atrás de mim."

Direito de imagem PA Image caption Google Home (à esq.) e o Amazon Echo são dois dos aparelhos cujos destaques são a interação com assistentes virtuais

Medo de espionagem

O uso de assistentes de voz em casa é visto com cautela por muitos, uma vez que esses equipamentos gravam comandos de voz e os mandam para a nuvem para serem processados. Esse sistema desperta o receio de sejam monitorados ou ouvidos por outras pessoas de forma deliberada ou mesmo involuntariamente.

Incidentes como o da risada, no qual a assistente virtual parece se rebelar contra o usuário, naturalmente desperta esse tipo de preocupação.

Apesar do tom sinistro do riso, muitos usuários reagiram com humor nas redes sociais.

Houve quem comparasse Alexa ao computador HAL 900, personagem do clássico filme 2001: Uma Odisseia no Espaço, de 1968, dirigido por Stanley Kubrick.