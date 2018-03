Cachorro surdo aprende língua de sinais após ser rejeitado por 5 donos

Ivor, um cachorro da raça Staffordshire, tem apenas dez meses, mas já foi abandonado cinco vezes.

Ele é surdo, e seus últimos donos o rejeitaram porque não conseguiam adestrá-lo.

Mas sua vida mudou com sua nova dona, Ellie.

Ele já havia aprendido um pouco da língua dos sinais no abrigo da ONG que o acolheu, a Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), uma organização existente na Inglaterra e no País de Gales que promove o bem-estar dos animais.

Com Ellie, seu "vocabulário" se expandiu. Agora, mesmo sem audição, Ivor entende chamados como "Venha aqui" e "Fique parado".

"Vimos um anúncio na RSPCA e fomos até lá. Foi amor à primeira vista", diz a dona.

"Ele já sabe o que significa ‘venha aqui’, ‘sente-se’, ‘deite-se’ e ‘parado’. E está aprendendo como deitar de barriga para cima", acrescenta.

Segundo Ellie, Ivor também entende quando tem "alguém na porta de casa".

"Ele adora passear. Já tentei filmá-lo, mas ele fica louco", conta.

Segundo dados da Dogs Trust, maior entidade do Reino Unido dedicada ao bem-estar dos cachorros, 47,5 mil animais foram abandonados no país em 2015.