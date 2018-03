Mochila inflável salva snowboarder 'engolido' por avalanche

Thomas Kray estava fazendo snowboard em uma montanha dos Alpes franceses quando a neve sob seus pés começou a "engoli-lo".

Uma avalanche subitamente se formou e Kray perdeu o controle da situação - ele começou a ser levado pela neve, mas com sorte conseguiu acionar seu airbag.

Os airbags usados por esquiadores e snowboarders funcionam como uma espécie de mochila inflável que se abre em volta do pescoço e permite que eles "flutuem" sobre a neve, por exemplo, que os arrasta para baixo durante as avalanches. Foi isso que aconteceu com Kray, que conseguiu, então, deslizar com segurança até a base da montanha.

A câmera que ele levava presa à cabeça filmou toda a ação.