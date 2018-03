Carros voadores serão lançados mais rápido do que pensamos, diz empresa

Metade avião, metade carro, o TF-X pode ser o nosso futuro meio de transporte.

Trata-se de um carro voador que pode ser dirigido na rua ou pilotado no ar. Também cabe em uma garagem, além de atender às exigências de tráfego viário e aéreo dos EUA.

Com as asas dobradas, o TF-X pode ser dirigido na estrada, e se você quiser voar com ele, basta apenas acioná-las e se preparar para a decolagem.

"O TF-X é o futuro, ou talvez o veículo do futuro", diz Chris Jaran, CEO da Terrafugia, a empresa responsável.

"Ele não precisa de um aeroporto; essa é a diferença fundamental. Acho que os veículos voadores, que podem ser dirigidos por qualquer um, vão ser lançados em menos tempo do que imaginamos", acrescenta.

O primeiro modelo deve ser entregue no ano que vem.

