Pinguins curiosos não resistem a câmera deixada por explorador na Antártida

Dois pinguins-imperadores foram atraídos por uma "isca" deixada por um membro de uma expedição na Antártida.

O explorador australiano Eddie Gault colocou uma câmera sobre o gelo quando visitava uma colônia destas aves.

Logo aparece um pinguim, que derruba a câmera no chão. Em seguida, outro se junta a ele.

Com a gravação já em curso, os dois são filmados enquanto investigam o estranho objeto.

O vídeo publicado pela Divisão Australiana na Antártida em sua página no Facebook viralizou e já foi visto mais de 380 mil vezes.

Pinguins-imperadores são conhecidos por serem animais naturalmente curiosos e sociais.

Esta é a maior entre as 18 espécies de pinguins, e o único animal que se reproduz no rigoroso inverno desta região do planeta.

A expedição estuda como vivem e se comportam esses animais, além de buscar saber os efeitos da ação humana sobre eles.

Cientistas preveem um declínio na população destas aves nas próximas três gerações por causa do impacto das mudanças climáticas.