Como proteger seus dados no Facebook?

Com a revelação de que a empresa americana Cambridge Analytica usou dados de 50 milhões de pessoas no Facebook para fazer propaganda política, vem a pergunta: como se proteger disso?

A empresa teria tido acesso ao volume de dados ao lançar um aplicativo de teste psicológico na rede social. Aqueles usuários do Facebook que participaram do teste acabaram por entregar à Cambridge Analytica não apenas suas informações, mas os dados referentes a amigos do perfil. A denúncia foi feita pelos jornais The New York Times e The Guardian.

A boa notícia é que a configuração que permitia que dados de amigos fossem recolhidos por meio de aplicativos no Facebook já não existe mais.

Mas ainda há maneiras de proteger seus dados. Uma delas é desabilitando o acesso de aplicativos de fora ao Facebook.

Faça isso clicando em "configurações" e "aplicativos". Depois, em "aplicativos, sites e plug-ins", escolha "editar". Ao desativar essa opção, você impede o acesso de quaisquer aplicativos de fora ao Facebook - mas também impede sua integração.

Ao lado dessa opção, há outra: "aplicativos que outras pessoas usam". Desabilitar todas as "caixinhas" impede que aplicativos usados por seus amigos tenham acesso a seus dados.

A proteção mais garantida, no entanto, é mesmo deletar a sua conta. Mas nem isso garante que informações suas que já foram colhidas pela rede social e por outros aplicativos sejam usadas no futuro com outros fins.