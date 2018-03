Vídeo mostra o momento em que carro autônomo do Uber atropela pedestre nos EUA

A polícia divulgou imagens do momento em que ocorreu um acidente fatal com um carro autônomo do Uber em Tempe, no Estado do Arizona, nos Estados Unidos.

O vídeo de 14 segundos mostra como o veículo não freou quando Elaine Herzberg, de 49 anos, cruzava uma estrada empurrando sua bicicleta.

Na gravação, também é possível ver que uma mulher, identificada pela polícia como Rafaela Vasquez, de 44 anos, estava dentro do carro no momento para supervisionar seu funcionamento.

Ela olhava para baixo e se assustou ao ver Elaine surgir em seu caminho na estrada, segundos antes do impacto.

"É perturbador e desolador assistir ao vídeo, e nossos pensamentos estão com os entes queridos de Elaine", disse o Uber em um comunicado.

"Nossos carros continuam sem circular, e estamos ajudando autoridades locais, estaduais e federais de toda a forma possível."

A empresa suspendeu seus testes com carros-robô na América do Norte após o atropelamento.

O acidente ocorreu no último domingo. Segundo a polícia, a vítima não estava cruzando a estrada no local adequado para pedestres.

Elaine Herzberg foi levada ao hospital logo em seguida, mas não resistiu. O Conselho Nacional de Segurança em Transporte e a Administração Nacional de Segurança em Estradas disseram que investigarão o acidente.

Ainda que carros autônomos já tenham se envolvido em vários acidentes, este seria o primeiro em que houve uma colisão fatal com um pedestre.