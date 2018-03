Lebres-da-montanha fêmeas lutam 'boxe' para afastar investidas de machos

As lebres-da-montanha evoluíram para que seus pelos mudem de cor no inverno.

Com isso, elas deixam para trás seus vários tons de marrom e adotam um visual branco, e praticamente "desaparecem" em meio à neve.

Dessa forma, as lebres conseguem se camuflar e se proteger de predadores.

No inverno, as fêmeas também têm que se preocupar com outro problema: os machos.

Em janeiro, durante a época da acasalamento, os machos perseguem as fêmeas.

Quando elas não estão interessadas, elas os afugentam... lutando "boxe".

Confira no vídeo, registrado nas montanhas da Escócia.