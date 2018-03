Homem se lança em foguete caseiro para checar se a Terra é plana ou não

Mike Hughes construiu um foguete na garagem de casa para checar "com os próprios olhos" se a Terra é redonda.

Ele gastou 1.500 horas trabalhando e cerca de R$ 65 mil. Parte do projeto foi financiada por um grupo de pessoas que defende a ideia de que a Terra é plana, os chamados "terraplanistas".

Algumas tentativas anteriores de Mike de lançar um foguete aos ares falharam. Mas, na última, a aeronave alcançou a altura de 571 metros, 10 mil metros menos que a maioria dos aviões. Com 61 anos, Mike machucou, sem gravidade, as costas durante o pouso.

Ele afirma que ainda não está convencido de que a Terra é redonda ou plana. O foguete teria que ter alcançado 12 mil metros para registrar o formato do planeta. A ideia é continuar com o projeto e contratar engenheiros para ajudar na construção de uma nave espacial mais potente,

"Eu não quero ter que acreditar na versão de ninguém. Eu não sei se a Terra é plana ou redonda", afirma Mike, ao justificar o fato de querer verificar pessoalmente o formato do nosso planeta.

No Facebook, há pelo menos 30 grupos brasileiros de pessoas que defendem que a Terra é plana. Os terraplanistas também estão no YouTube, com vários canais dedicados a mostrar experimentos e discutir o que chamam de "falácias" dos "globalistas" - e versões alternativas para a explicação de fenômenos como fusos horários, estações e eclipses.

Apesar de discordâncias internas nestes grupos, em geral, os terraplanistas acreditam que a Terra é coberta pelo "firmamento", em formato de domo; Sol e Lua fariam seus percursos dentro deste espaço, e seriam corpos muito menores do que acreditam os "globalistas"; já a Antártida ocuparia as bordas do disco da Terra.

O heliocentrismo (o fato de que o Sol está no centro do Sistema Solar e que os planetas giram em torno dele), a existência do espaço sideral e mesmo leis comprovadas pela Física, como a gravidade, são questionados - para eles, só não "voaríamos" do solo por características dos corpos, como densidade, flutuabilidade e magnetismo.