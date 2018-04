8 dicas para evitar compartilhar dados pessoais na internet sem perceber

Direito de imagem Getty Images Image caption Alguns aplicativos que você não usa ocupam espaço, consomem energia e monitoram suas atividades

Houve um tempo em que a internet era associada ao anonimato. Agora, está comprovado que é justamente onde se pode mais encontrar dados sobre nós.

O escândalo envolvendo a consultoria Cambridge Analytica e o Facebook foi o mais recente a mostrar o quão importante é a informação que publicamos online.

Nossos dados não só podem ser usados para nos roubar dinheiro do banco, mas também para influenciar o que compramos, para onde viajamos, onde comemos e talvez até mesmo em quem votamos.

A seguir, conheça oito formas de evitar compartilhar na internet uma informação que só você deveria saber.

1. Garanta que sua conta de email está segura

Uma forma simples de hackers, agências de espionagem e outros obterem sua informação pessoal é por meio do seu email.

Ali estão seus contatos, o que você tem feito e a informação compartilhada com outras pessoas.

Para saber se seu email está comprometido ou não, é simples: coloque seu email no site Haveibeenpwned.com.*

Esse serviço tem em sua base de dados todas as contas de email que foram comprometidas em empresas como como Adobe, Stratfor, Gawker, Pixel Federation, Yahoo!, Sony e Vodafone.

Em caso positivo, o site te oferece três passos seguintes: mudar sua senha, acrescentar um outro modo de autenticação e receber um aviso caso haja um novo vazamento de contas de email, para que você fique alerta.

2. Bloqueie desconhecidos

Há ferramentas, como as conexões Bluetooth e Airdrop, que permitem enviar e receber arquivos para e de pessoas que se encontram ao seu redor, ainda que você não as conheça.

Direito de imagem Getty Images Image caption Muitos dispositivos tem o Bluetooth ativado por padrão

Se você está com elas ativadas, garanta que só pode receber arquivos com seu consentimento ou as desative por completo. Assim, você reduz o risco de receber um vírus que comprometa seus dados.

3. Evite os 'preços inteligentes'

Talvez você já saiba que, quanto mais consultas faz em um site de uma empresa aérea ou em um comparador de preços de passagem, mais caras elas ficam. É o chamado preço personalizado. As empresas detectam seu interesse e se aproveitam disso.

Para evitar, use o modo de navegação anônimo e em diferentes aparelhos para comprovar que os valores não estão aumentando.

4. Mantenha a salvo sua conta antiga do Yahoo

Se você tinha uma conta no Yahoo em 2013, ela foi com certeza hackeada, como a própria empresa reconheceu no ano passado.

Por isso, ainda que ela não seja mais importante e você não a use mais, garanta que ela está segura mudando a senha e ativando diferentes formas de autenticação.

5. Faça uma faxina digital

Especialistas recomendam que, ao menos uma vez por ano, você faça uma limpeza em seu celular e em sua conta do Facebook.

Assim, você elimina aplicativos que não usa mais e que continuam a coletar seus dados sem motivo.

O mesmo vale para amigos e contatos na rede social com quem você não fala mais. Eles não precisam ter acesso às sua informações.

Direito de imagem Getty Images Image caption Suas senhas precisam ser trocadas periodicamente

6. Proteja seus amigos

Se você permite que um aplicativo tenha acesso a suas fotos ou localização, é uma decisão sua, mas proteja seus amigos.

Deixar que um programa veja o que está na sua lista de contatos deixa vulnereáveis os amigos que estão ali. Lembre-se que foi assim que a Cambridge Analytica conseguiu milhões de dados sem o conhecimento dos usuários do Facebook.

7. Projeta as crianças

Cuide também das informações e dados sobre seus filhos. Quando compartilhar uma foto deles, faça isso de forma privada. Se o fizer publicamente, o Google encontrará - e o que está no Google está no alcance de todo mundo.

8. Valorize sua privacidade

Pode parecer óbvio, mas muitas vezes subestimamos o que a internet sabe sobre nós e que não nos protegemos suficientemente.

Talvez você não tenha nada a esconder, mas ninguém que você não queira precisa saber do que você não gosta ou os filmes que você viu ou o casaco que você planeja comprar.

