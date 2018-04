A família chinesa que encontrou filha perdida após 24 anos de busca

Direito de imagem Thecover.cn Image caption Kang Ying, 27, voltou a se encontrar com a mãe nesta terça-feira, após 24 anos de separação

Um casal da China voltou a encontrar sua filha desaparecida há 24 anos.

Wang Mingqing e Liu Dengying, pai e mãe da menina, buscavam por Qifeng desde que ela desapareceu aos 3 anos, em 1994.

A intensa busca do casal levou o pai, Wang, a se tornar taxista na esperança de que um dia pudesse encontrar a menina como passageira.

A filha fez contato no início deste ano após se deparar com um post nas redes sociais sobre Wang. Em um reencontro cheio de lágrimas, Wang abraçou forte a hoje jovem mulher e disse: "Papai te ama".

A incrível história da família circulou por toda a China, onde muitos celebraram o reencontro.

Wang Mingqing e Liu Dengying eram vendedores de frutas na beira de uma estrada na cidade de Chengdu.

Um dia, Wang ficou sem troco e saiu rapidamente para resolver o problema na vizinhança.

Quando voltou, sua filha não estava mais lá.

Direito de imagem CFP Image caption Por anos, Wang Mingqing distribuiu cartazes com informações sobre a filha desaparecida

Por anos, Wang Mingqing fez o que pôde para encontrá-la. Contatou a polícia, distribuiu cartazes com informações sobre a filha desaparecida e buscou em orfanatos e hospitais.

Ele e a esposa também passaram anos viajando para regiões próximas, colocando anúncios em jornais e fazendo buscas na internet. O casal, que tem outra filha e um filho, nunca deixou de morar em Chengdu, na esperança de que Qifeng pudesse voltar.

Em 2015, Wang começou a trabalhar como taxista. No carro, colocou cartazes e distribuiu cartões aos passageiros com informações sobre Qifeng.

Ele não tinha fotos de Qifeng quando criança, então usou uma imagem de sua outra filha no material distribuído.

Seu esforço chamou a atenção da mídia local.

"Um dia, minha filha pode ser justamente a pessoa sentada no meu carro!", disse ele à imprensa.

Direito de imagem Thecover.cn Image caption Kang Ying voou para Chengdu com o marido e os filhos para encontrar seus pais

Direito de imagem Thecover.cn Image caption Kang Ying ganhou flores de pessoas que se sensibilizaram com a história da família

Com o passar dos anos, a polícia identificou várias mulheres que poderiam ser Qifeng, mas testes de DNA negaram isso.

Um passo importante na busca aconteceu no ano passado, quando um especialista em retratos falados ficou sabendo da história e decidiu ajudar a família desenhando como a menina poderia aparentar como adulta. A imagem circulou pela internet.

A milhares de quilômetros, do outro lado do país, uma mulher chamada Kang Ying viu a imagem e ficou chocada com o quanto se parecia com ela.

Ela foi criada por pais adotivos em uma cidade a cerca de 20 km de Chengdu - onde a família diz ter encontrado, em uma estrada, a criança.

Direito de imagem TheCover.Cn Image caption A família que buscou por anos Kang Ying a recebeu com cartazes dizendo 'Bem-vinda de volta, filha' e 'Irmã, senti muito sua falta'

A jovem, então, contatou Wang no início deste ano. A família logo notou peculiaridades de que se lembravam da criança, como uma pequena cicatriz na testa.

Eles logo providenciaram um teste de DNA. Dessa vez, finalmente, veio o resultado positivo.

Nessa segunda-feira, Wang e Kang Ying se falaram pela primeira vez através de um aplicativo de mensagens de voz, segundo o site thecover.cn.

"A partir de agora, papai está aqui. Você não precisa se preocupar com nada, papai vai te ajudar", disse Wang.

Ele também comemorou nas redes sociais: "Meus esforços de 24 anos não foram em vão! Minha filha foi encontrada. Obrigado a todos".

Direito de imagem Thecover.cn Image caption Kang Ying abraça sua sobrinha pela primeira vez

Na terça-feira, a família finalmente se conheceu pessoalmente quando Kang Ying, que vive na provícia de Jilin, voou para Chengdu com o marido e o casal de filhos.

Kang Ying e a mãe, Liu Dengyeng, se abraçaram forte e choraram no reencontro.

A jovem desaparecida há 24 anos disse aos jornalistas, emocionada: "O mundo inteiro me disse que eu não tinha uma mãe. Mas eu tenho".

"Não consigo expressar em palavras quanta esperança, decepção e desespero passamos nestes últimos 24 anos", disse Wang ao jornal local Beijing Youth Daily.

Apesar do grande destaque na imprensa chinesa, vários detalhes do caso continuam sem resposta. Não está clara, por exemplo, a motivação dos pais adotivos ao recolher a menina ou mesmo se, na época, informaram as autoridades.

Também não há informações sobre uma possível reabertura das investigações e como a jovem enxerga a atitude de seus pais adotivos.