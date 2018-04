Quem é Kimbal, o irmão ‘genial’ de Elon Musk

Direito de imagem Getty Images Image caption Kimbal Musk é conhecido como "o pai do movimento da comida real" e adotou como lema que "a comida é a nova internet".

Os carros elétricos e as "investidas espaciais" de Elon Musk, o famoso multimilionário nascido na África do Sul e fundador da Tesla e da Space X, o tornaram conhecido em todo o mundo. Mas seu irmão mais novo não quer ficar para trás. Kimbal Musk é muito menos conhecido que Elon, porém ambição é algo que não lhe falta.

O empresário e filantropo de 45 anos - somente um a menos que Elon - tem se proposto a revolucionar o modo de comer dos americanos, usando tecnologia. Alguns o chamam de "o pai do movimento da comida real".

Seu lema: "A comida é a nova internet".

Direito de imagem Sqare Roots/Facebook Image caption Jardins verticais em contêineres com água reciclada estão entre as apostas do empresário

Comida para todos

Kimbal, que vive no Estado do Colorado, é dono de alguns restaurantes nos Estados Unidos, como o The Kitchen Next Door, onde são servidos pratos com alimentos produzidos de forma sustentável, com compostagem, energia eólica ou embalagens ecológicas.

Talvez não surpreenda que, tendo uma mãe nutricionista e modelo e um pai engenheiro, o mais novo dos Musk tenha escolhido se dedicar a introduzir a tecnologia no setor de alimentação.

Durante a conferência internacional Food Tank Summit em setembro passado, em Nova York, Kimbal ressaltou que "a comida é uma das últimas fronteiras que a tecnologia ainda não abordou".

"Se fizermos do jeito certo, haverá comida para todos", declarou.

Kimbal Musk estudou no Instituto Culinário Francês de Nova York e fundou o Big Green, organização sem fins lucrativos dedicada à criação de "jardins de aprendizagem", que são espaços para ensinar os benefícios da comida nutritiva nas escolas. Ele espera chegar a um milhão de alunos em 2020.

Um de seus projetos mais ambiciosos e curiosos é o Square Roots, incubadora de hortas urbanas verticais com que pretende, segundo explica em seu site, criar "sabores reais".

Com essa companhia, que fundou em 2016, Kimbal quer estimular empreendedores a criarem start-ups usando sua tecnologia para produzir alimentos nas cidades de maneira ecológica.

Seu sistema consiste em usar contêineres com água reciclada e agricultura hidropônica (que significa cultivar plantas em soluções minerais em vez de em solo agrícola) para produzir alimentos para consumo local.

Durante uma sessão de perguntas e respostas promovida pelo popular site Reddit, em 27 de fevereiro, Kimbal garantiu que "os jardins verticais são o futuro da agricultura e para assegurar que os alimentos locais continuem crescendo".

Direito de imagem Getty Images Image caption Kimbal em evento do New York Times: Empresário defende mudanças nos modos de uso da terra e de produção de alimentos

Também disse que a comida lhe encanta desde que era criança e que perseguir sua paixão foi muito positivo: "Foi a melhor decisão da minha vida".

"Temos comida abundante. Precisamos de comida real que nos alimente de verdade, e isso requer mudanças enormes no modo como usamos a terra. Nós estamos usando abordagens tecnológicas muito interessantes".

Tecnologia

Segundo disse o empresário na conferência Food for Tomorrow (Comida para amanhã, em tradução literal), organizada pelo jornal Americano The New York Times no ano passado, apenas 1% da comida no mundo é produzida de maneira artificial, com luzes LED no lugar de cultivos tradicionais.

Mas esse número poderia crescer se a quantidade de hortas urbanas aumentasse. "Passamos milhares de anos aplicando tecnologia na agricultura. Mas é agora que a tecnologia moderna está funcionando para criar comida real", disse Musk no Twitter.

Direito de imagem Reuters Image caption Elon Musk, seu irmão mais velho, é descrito como louco por alguns e como visionário por outros

Elon, seu irmão, também tem se tornado especialista nisso. Além de fundar a Tesla, empresa de carros elétricos, armazenamento de energia e fabricação de painéis solares, criou o Paypal (empresa de pagamentos online) e outras empresas bem-sucedidas.

Algumas delas são a Boring Company, pela qual planeja conquistar o subsolo, e a SpaceX, voltada para exploração aeroespacial e responsável por recente lançamento ao espaço.

Desde que vendeu a PayPal ao eBay por US$ 1,5 bilhão, há 12 anos, o empresário tornou-se para muitos um gênio, para outros um louco, ou ainda um visionário, um iluminado, um playboy ou um super-herói.