A ilha do tamanho de um campo de futebol com a maior densidade populacional do mundo

O local de maior densidade demográfica do mundo é uma minúscula ilha na costa caribenha da Colômbia.

Santa Cruz del Islote tem 500 habitantes, que vivem em 115 casas em uma área do tamanho de um campo de futebol.

A ilha faz parte do arquipélago de San Bernardo, a oeste da Colômbia.

Não há água corrente ou rede elétrica. Tampouco carros ou motocicletas.

A ilha foi construída artificialmente sobre um recife de corais há 150 anos.

São, no total, quatro ruas principais e 10 bairros.

A população também está crescendo pouco a pouco. Sessenta por cento são crianças.

No ano passado, sete bebês nasceram e ninguém morreu.

Na única escola da ilha, 12 professores cuidam de 170 crianças, que estudam em dois turnos.

Quase toda família tem um barco, usado para pescar, retirar o lixo e chegar ao cemitério, que fica em uma ilha vizinha.

Um gerador e duas estações de energia solar fornecem eletricidade para todos os moradores, que costumam, por outro lado, reclamar do seu alto custo.

O verão é penoso - a falta de chuvas e de água corrente faz com que as pessoas dependam de um navio para encher o poço da ilha.

Por isso, não é raro ver moradores carregando água de um lado para o outro.

A ilha é um destino turístico conhecido, recebendo milhares de visitantes todos os anos.

Mas, com o aumento no número de turistas, cresceu também a preocupação sobre a preservação do ecossistema.