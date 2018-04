O momento em que policiais descobrem que estão sendo seguidos por um tubarão

Cabe normalmente à polícia a tarefa de perseguir suspeitos.

Mas, durante um dia de trabalho no fim do último mês de março, policiais australianos foram seguidos por um tubarão-branco.

O animal, de 4,5 metros, acompanhou por alguns minutos o barco em que eles estavam.

Ninguém ficou ferido.

Em sua página no Facebook, a South Australia Police afirmou que estava fazendo uma ronda entre os barcos de lazer na região conhecida como Tapley Shoal, checando registros, licenças, equipamentos de segurança e fazendo teste de bafômetro nos condutores, quando recebeu "uma visita de um dos locais".

"Noah (o nome dado ao tubarão) não estava com muita vontade de fazer o teste do bafômetro e nossos oficiais da Unidade de Operações na Água obedeceram com prazer!", diz o post, em tom de brincadeira.

No ano passado, houve 18 ataques de tubarão na Austrália. Apenas uma pessoa morreu, segundo a Taronga, uma ONG de preservação ambiental.

Apesar de gerarem forte repercussão, ataques de tubarão costumam acontecer de forma isolada.

Especialistas dizem que é mais fácil ser atingido por um raio do que ser mordido pelo animal.