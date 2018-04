Ouça o canto das baleias que fazem o 'jazz do fundo do mar'

Um estudo revelou que uma espécie de baleias emite sons pode tão variados quanto os de pássaros canoros, nome dado a um conjunto de 4 mil espécies de aves que têm órgãos vocais bastante desenvolvidos, entre elas o sabiá, o rouxinol e a andorinha.

Isso tornaria as baleias-da-groenlândia uma espécie única entre todas as baleias e até mesmo entre os mamíferos.

Normalmente são suas primas, as baleias jubarte, que são famosas por sua cantoria, mas, na verdade, seu repertório musical é bem maior.

Kate Stafford, pesquisadora da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, e líder do estudo publicado no periódico Preoceedings of the Royal Society, explica que, "se o canto da baleia jubarte é como música clássica", por ter uma ordem bastante clara, o da baleia-da-groenlândia "é como jazz", por ser um tipo de som fluido, improvisado e complexo.

"Ao analisarmos as gravações que fizemos ao longo de quatro invernos, não só os tipos de canção não se repetem ao longo dos anos, mas, a cada temporada, há uma série de novas canções."