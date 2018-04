Por que a Volkswagen mantém 'cemitérios' gigantescos de veículos

No meio de um descampado no Estado americano da Califórnia, milhares de carros da montadora alemã Volkswagen permanecem parados, sujeitos à ação do tempo.

Trata-se de um 'cemitério' de veículos. Além desse, há outros 36 espalhados pelos Estados Unidos.

São, ao todo, 350 mil carros, comprados de volta pela montadora alemã por causa do escândalo de emissão de poluentes.

Também conhecido como Dieselgate, o escândalo envolveu várias técnicas fraudulentas usadas pela Volkswagen, de 2009 a 2015, para reduzir as emissões de gás carbônico e óxido de nitrogênio de alguns dos seus motores a diesel nos testes regulatórios de poluentes.

Posteriormente, a montadora admitiu que manipulou 11 milhões de veículos a diesel em todo o mundo, dos quais cerca de 500 mil nos EUA.

Como consequência, a Volkswagen gastou U$S 7,4 bilhões para comprar de volta os carros.

Um porta-voz da empresa disse que os carros estão sendo armazenados em caráter provisório e recebem manutenção regular.