O meteorito que trouxe à Terra diamantes de um 'planeta perdido'

Direito de imagem EPFL/Hillary Sanctuary Image caption Partes do meteorito: asteroide explodiu em 2008 a cerca de 37 km da superfície e seus restos caíram no Sudão

Em 7 de outubro de 2008, um asteroide invadiu a atmosfera da Terra e explodiu a uma altura de 37 quilômetros, sobre o deserto de Núbia, no norte do Sudão. Ele trazia diamantes.

Um estudo da Escola Politécnica Federal da Cidade de Lausanne (EPFL), na Suíça, publicado nesta semana na revista Nature Communications, concluiu que a rocha espacial era parte de um "planeta perdido" que existiu nos primórdios do Sistema Solar.

Estima-se que o protoplaneta ao qual pertenceu deve ter existido há bilhões de anos, antes de se partir por uma colisão. Era grande como Mercúrio ou Marte.

Os cientistas argumentam que a pressão necessária para produzir diamantes deste tipo só poderia ocorrer em um planeta de grande dimensão.

O diamante é um dos materiais mais duros encontrados na Terra. Ele é constituído por átomos carbono e formado em camadas profundas, em ambientes com temperaturas elevadas e altíssima pressão.

Direito de imagem SPL Image caption Os cientistas afirmam que o asteroide é fragmento de um protoplaneta que se formou no Sistema Solar em seus primeiros 10 milhões de anos

Cerca de 50 pedaços da rocha espacial, com tamanhos entre um e dez centímetros, foram coletados.

Os fragmentos são do meteorito Almahata Sitta, termo em árabe que significa Estação Seis, em referência ao nome de uma estação de trem perto do local onde caiu.

Usando três tipos de microscópios, os pesquisadores caracterizaram o mineral e a cobertura química da rocha.

Alguns dos materiais presos nos diamantes a partir de sua formação só podem ser formados a uma pressão superior a 20 gigapascals, informaram os cientistas.

Essas condições "só podem ser alcançadas em um grande corpo planetário", disseram eles.

A origem dos planetas

O pesquisador Farhang Nabiei, da EPFL, disse que esses dados constituem a "primeira evidência contundente da existência de um planeta tão grande" pertencente a uma primeira geração, que desapareceu.

A descoberta reforça a teoria de que os planetas do atual Sistema Solar foram criados com os restos de dezenas de grandes protoplanetas ou planetas embrionários.

Direito de imagem NASA Image caption Restos do meteorito 2008 TC3: Cerca de 50 pedaços foram coletados e analisados por pesquisadores da Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça

Estima-se que o corpo principal do 2008 TC3 - o asteroide descoberto em 2008 - foi formado no Sistema Solar em seus primeiros 10 milhões de anos.

Os meteoritos dessa colisão foram catalogados na categoria de rochas espaciais chamadas ureilitas, que representam menos de 1% dos objetos que colidem com a Terra.

Os pesquisadores sugerem que todos os asteroides de ureilita são restos do mesmo protoplaneta.

"Corpos do tamanho de Marte (como o que impactou a formação da Lua) eram comuns e se uniam para formar planetas maiores ou colidiam com o Sol ou eram ejetados do Sistema Solar."

"Este estudo fornece evidências convincentes de que o corpo principal da ureilita era um daqueles grandes 'planetas perdidos' antes de serem destruídos por várias colisões", concluíram os cientistas no estudo.