Britânico vítima de violência doméstica sofreu tortura psicológica, queimaduras e até marteladas

Direito de imagem SBNA Image caption O casal se conheceu quando os dois tinham 16 anos

Um homem que sofria violência doméstica disse que estava "a dez dias da morte" quando foi salvo pela polícia.

O britânico Alex Skeel, de 22 anos, sofria estava com sua parceira havia seis anos – quatro deles sofrendo abuso – quando recebeu ajuda.

Sua namorada, Jordan Worth, também de 22 anos, foi condenada a sete anos e meio de prisão por tê-lo submetido a diversos tipos de tortura física e psicológica.

Ela se declarou culpada de lesão corporal grave e controle coercitivo.

O caso é a primeira condenação por controle coercitivo no Reino Unido em que o culpado é uma mulher, segundo a polícia de Bedfordshire.

Alex vem recebendo apoio de outras vítimas de relacionamentos abusivos para falar sobre o assunto.

Juntos desde a adolescência

Os dois jovens se conheceram na escola, em 2012, quando tinham 16 anos.

Os promotores do caso disseram à Corte que, desde o início, Jordan tinha controle sobre Alex, decidindo que roupas ele deveria usar e atacando-o fisicamente.

Nos nove últimos meses do seu relacionamento, ela o machucou diversas vezes – ao ponto de ele precisar ir para o hospital.

O abuso terminou no ano passado, quando um vizinho chamou a polícia após ouvir gritos na residência do casal.

Os paramédicos notaram que a mão do jovem estava machucada e que ele tinha queimaduras nos braços e pernas que tinham sido "tratadas" em casa – ele as cobria com filme plástico.

Alex disse que a namorada não deixou que ele procurasse tratamento médico.

Direito de imagem sbna Image caption Jordan Worth foi condenada a sete anos e meio de prisão pelos abusos que cometeu contra o namorado

Jordan quebrou todos os celulares do namorado para que ele não conseguisse falar com os amigos ou com a família.

Ao jornal britâncio The Independent, ele disse que estava com medo demais para procurar ajuda. "Eu não tinha como entrar em contato com ninguém e, mesmo se tivesse, achava que ela ia me matar."

Ele afirmou que, certa vez, Jordan disse que a mãe dele havia recebido uma mensagem que informava que o avô dele havia morrido.

Depois de observá-lo chorar por duas horas, ela então disse que na verdade o avô dele estava vivo - e na sequência o humilhou e criticou por ele se importar com a família.

Em outra ocasião, ele acordou e descobriu que Jordan tinha acertado sua cabeça com uma garrafa de cerveja. Depois ela o perseguiu e acertou suas mãos e seu rosto com um martelo.

Direito de imagem sbna Image caption Alex passou por diversas cirurgias para se recuperar dos abusos que sofreu

O detetive responsável pela investigação do caso, Jerry Waite, disse que o controle coercitivo é algo sutil. "A vítima pode não perceber imediatamente que está sofrendo um abuso... (a situação) pode terminar em violência.

Desde que o caso foi descoberto pela polícia, Alex passou por diversas operações – nas mãos, na cabeça e até no cérebro.

"Você recupera sua humanidade quando consegue colocar para fora (o abuso que sofreu). Você só melhora se conseguir falar sobre o assunto", disse ele.

A Justiça também determinou uma ordem de restrição contra Jordan – ele não pode se aproximar ou tentar contatar Alex por um período indeterminado.