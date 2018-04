A história por trás de "Bella Ciao", hino dos protagonistas de "La Casa de Papel"

Direito de imagem Atresmedia Image caption O hino antifascista italiano ganhou fama mundial nos últimos meses por causa da série espanhola 'La Casa de Papel'

Todo fã de verdade de "La Casa de Papel", a série espanhola de ficção que mostra quase em tempo real um assalto bilionário à Casa da Moeda de Madri, já conhece "Bella Ciao", a canção entoada pelos protagonistas em momentos-chave da trama .

A música é ouvida pela primeira vez em um flashback que mostra os personagens Professor (Álvaro Morte) e Berlim (Pedro Alonso). Berlim pede que o Professor prometa que eles não serão presos se as coisas se complicarem durante o assalto. A canção também é entoada em outros momentos da série (vamos evitar dar mais spoilers aqui).

Muitas pessoas podem não saber, mas "Bella Ciao" tem muita história, não é uma canção feita para o popular seriado da Netflix.

A música foi hino da resistência italiana contra o fascismo de Benito Mussolini e das tropas nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.

Essa referência aparece na série, sendo revelada pela personagem Tóquio (Úrsula Corberó), ao falar do mentor do assalto. "A vida de Professor girava em torno de uma única ideia 'Resistência'. Seu avô, que tinha ficado ao lado dos 'partigiani' (como são chamados os heróis da resistência antifascista na Itália) para derrotar os fascistas na Itália, lhe havia ensinado essa música e depois ele nos ensinou", diz ela numa cena.

Na última quarta-feira, 25, quando a Itália celebrava 73 anos de sua libertação do nazifascismo, a música foi entoada em diversas cidades do país.

Direito de imagem EPA Image caption A canção 'Bella Ciao' foi entoada em diversas manifestações celebrando o 73º aniversário da liberação da Itália do fascismo, na quarta, 25

Origem disputada

Mas a origem de "Bella Ciao" pode ser ainda mais antiga.

Alguns sugerem que a melodia é uma adaptação de uma canção Klezmer, um gênero que emerge da tradição musical de judeus asquenazes, da Europa Oriental. Mais especificamente de "Oi Oi di Koilen", do acordeonista ucraniano Mishka Ziganoff, que foi gravada em Nova York em 1919.

Ao ouvir esta melodia em iídiche (dialeto das comunidades judaicas da Europa Central e Oriental) são várias as semelhanças com "Bella Ciao".

O hino da resistência italiana teria sido levado ao país por um imigrante que estava nos Estados Unidos. De acordo com outra versão, "Bella Ciao" teria surgido das canções populares das trabalhadoras dos campos de arroz do vale do rio Pó, no norte da Itália, no século 19. Canções populares como "Picchia alla porticella" e "Fior di tomba" têm trechos que lembram "Bella Ciao".

Direito de imagem Atresmedia Image caption O personagem Berlim em cena de 'La Casa de Papel'

Hino internacional de resistência

Mas a história de "Bella Ciao" não termina aí.

Nos anos 60, a música se tornou um hino popular durante as manifestações de trabalhadores e estudantes na Itália.

No governo de Silvio Berlusconi, partidos de esquerda italianos cantavam a música antifascista como forma de protesto.

Mais recentemente, durante uma manifestação de bancários por aumento salarial em Buenos Aires, os funcionários parodiaram a letra de "Bella Ciao" e cantaram para o governo de Mauricio Macri: "Somos bancários, queremos aumento e Macri tchau, tchau, tchau".

Direito de imagem EPA Image caption Manifestantes na Turquia usam as máscaras de Salvador Dalí dos personagens de 'La Casa de Papel'

Em 2013, "Bella Ciao" foi entoada em protestos em Istambul e, em 2014, nos atos pró-democracia em Hong Kong. Na Grécia, partidos de extrema esquerda também utlizaram a canção em campanhas eleitorais.

Há várias versões de "Bella Ciao" em ritmos que vão do punk ao ska. A canção foi gravada por Mercedes Sosa e Manu Chao, entre outros.

No Chile, no início dos anos 70, durante o governo de Salvador Allende, o grupo Quilapayún adotou "Bella Ciao" como uma canção de protesto.

Veja a letra de "Bella Ciao", em versão livre para o português:

Uma manhã, eu acordei

Bela, tchau! Bela, tchau! Bela, tchau, tchau, tchau!

Uma manhã, eu acordei

E encontrei um invasor

Oh, partigiano (membro da Resistência), leve-me embora

Bela, tchau! Bela, tchau! Bela, tchau! Bela, tchau, tchau, tchau!

Oh, membro da Resistência, leve-me embora

Porque sinto que vou morrer

E se eu morrer como partigiano,

Bela, tchau! Bela, tchau! Bela, tchau, tchau, tchau!

E se eu morrer como partigiano,

Você deve me enterrar

E me enterre no alto das montanhas

Bela, tchau! Bela, tchau! Bela, tchau, tchau, tchau!

E me enterre no alto das montanhas

Sob a sombra de uma bela flor

E todas as pessoas que passarem

Bela, tchau! Bela, tchau! Bela, tchau, tchau, tchau!

E todas as pessoas que passarem

Te dirão: Que bela flor!

E essa será a flor da Resistência

Daquele que morreu pela liberdade

E essa será a flor da Resistência

Daquele que morreu pela liberdade