A homenagem de The Big Bang Theory a Stephen Hawking cortada do final da temporada

Direito de imagem Mark Davis Image caption A 11ª temporada de The Big Bang Theory terminou anos EUA no dia 10 de maio

No dia 10 de maio, um dos casamentos mais esperados da televisão americana finalmente foi celebrado. Sheldon Cooper e Amy Farrah Fowler trocaram alianças no episódio final da 11ª temporada do seriado The Big Bang Theory.

O casal, interpretado pelos atores Jim Parsons e Mayim Bialik, passou a temporada inteira discutindo e preparando a cerimônia. E, no roteiro do último episódio, estava prevista uma homenagem ao físico britânico Stephen Hawking, que morreu em março, aos 76 anos.

A cena chegou a ser gravada, mas acabou são sendo exibida na televisão. Foi cortada, segundo os produtores, por uma questão de tempo.

Um dia depois, contudo, a cena foi divulgada por meio da conta do Twitter da série. "Neste clipe exclusivo e não exibido ontem no episódio final, o casal feliz recebe um último presente do #StephenHawking", diz o texto.

Na cena, Penny e Leonard, interpretados pelos atores Kaley Cuoco e Johnny Galecki, aparecem com presentes enviados aos recém-casados. Um dos presentes é um relógio de bolso, enviado por Hawking.

Nele estão gravados os dizeres: "Sheldon, estou muito feliz por você finalmente ter se casado com Amy. Já estava na hora... hahaha. Com amor, Stephen", lido pelo próprio Sheldon. "Deve ter enviado antes de morrer", comenta Leonard, dizendo-se emocionado.

Na homenagem feita na rede social, além da cena, aparece uma foto do elenco com Stephen Hawking e a mensagem: "Para uma das mentes mais grandiosas do universo e um querido membro da nossa família. Sentiremos profundamente sua falta. Com amor, de todos da família The Big Bang Theory".

Em entrevista ao site The Hollywood Reporter, Steve Holland, produtor da série, disse que assim que souberam da morte do físico, os membros da produção quiseram fazer uma homenagem. Mas já tinham gravados três episódios e, por isso, pensaram que o capítulo do casamento seria a ocasião perfeita para o tributo.

Holland disse ainda que a produção entrou em contato com a família do professor para pedir autorização. "Eles foram muito amáveis e o que fizemos os deixou emocionados", disse.

A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo 'Meu pai tinha resposta para tudo': as lembranças de infância da filha de Stephen Hawking

Hawking é citado com frequência na série que mostra as aventuras de um grupo de nerds. Em 2012, ele foi convidado a participar de uma cena na qual conhece Sheldon.

Além de The Big Bang Theory, Hawking também fez aparições no desenho Os Simpsons e na série Jornada das Estrelas.

O famoso físico britânico morreu em casa, na Inglaterra, deixando ao mundo memoráveis reflexões sobre diferentes questões - da existência de Deus à origem do mundo. Dependente de uma cadeira de rodas e impedido de falar, ele transmitia grande parte das suas ideias por meio de um sistema de computador que captava o movimento de seus olhos.