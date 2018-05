Sabia que o nome Brasil vem de 'vermelho como brasa'?

Direito de imagem Credit Care Compare

Sabemos os nomes de vários países e falamos sobre eles muitas vezes sem questionar o signifcado dessas nomenclaturas. Alguns são descritivos, outros não deixam margem para dúvidas, e vários têm versões divergentes. De toda maneira, todos eles dizem algo sobre o lugar que denominam - e descobrir isso é um exercício curioso e divertido.

Você sabe de onde vem o nome da Espanha, por exemplo? Ou seria capaz de localizar no mapa a terra dos arianos e a terra dos homens honestos?

Veja o significado do nome dos países dos cinco continentes do mundo.

Direito de imagem Credit Care Compare

América

Os nomes dos países da América do Norte e Central contam a história da colonização europeia.

O nome América em si vem do explorador italiano Americo Vespúcio, que foi a primeira pessoa a perceber que o continente era uma massa de terra separada e não na costa leste da Ásia.

Era o "Novo Mundo" e estava destinado a um período trágico de guerras e conflitos por terra.

O México, colonizado pela Espanha, é a tradução simplificada para o espanhol do nome náuatle da capital asteca, chamada "no umbigo da lua".

Os exploradores espanhóis também chegaram a grande parte da América Central e do Caribe, onde encontraram preciosidades como "A terra junto da água" e "O lugar das romãs", conhecidas hoje como Nicarágua e Granada.

A América do Sul possui alguns dos ecossistemas mais diversos do planeta. É também o lar do maior rio do mundo: o Amazonas. Não surpreende, portanto, que muitos dos nomes dos países reflitam essa abundância de água.

A Guiana é derivada de uma língua indígena ameríndia e significa "Terra de muitas águas", enquanto a vizinha Venezuela tem o nome derivado da cidade italiana Veneza: "Pequena Veneza".

Um nome que chama a atenção é "Vermelho como uma brasa". Para quem não sabe, é o nome do Brasil.

Ele se refere à cor vermelha de uma madeira usada para tingir tecidos que os portugueses encontraram no país - o pau-brasil. Sua origem é a palavra celta "barkino" e que em espanhol passou a ser barcino, e depois Brasil.

Direito de imagem Credit Card Compare

No caso do Uruguai, existem várias versões sobre a origem do seu nome.

Pode vir do Uruguai, que em guarani é uma espécie de caracol e que significa água ou rio. Então significaria "rio de caracóis".

Outra teoria é que se refere ao uru, um pássaro parecido com a codorna; e gua, que significa "de". Junto seria o Rio do Urú. Outros dizem que de maneira geral é Rio dos Pássaros.

O poeta Juan Zorrilla de San Martín, por sua vez, interpretou o nome como "rio de pássaros pintados".

Direito de imagem Credit Care Compare

Ásia

A Ásia ocupa um terço da área total do mundo e é o continente mais populoso do planeta.

Sua rica diversidade cultural e de história se reflete nos nomes de seus países.

A dinastia Goryeo ou Koryŏ reinou de 935 a 1392, supervisionando um país que estava formando suas próprias tradições culturais. Esse país, agora dividido, é conhecido como Coreia, que pode ser traduzido como "alto e bonito".

Outros nomes falam sobre a geografia da região.

O nome Iraque refere-se à sua localização nas margens dos rios Eufrates e Tigre. Ele vem do árabe "al-'irāq", que se traduz como "ao lado da água".

A terra dos arianos está nesse mesmo continente. O nome é derivado do antigo "aryānam" persa - o plural de arya significa nobre, no sentido de alta linhagem. Então a terra daqueles que descendem de alta linhagem é o Irã.

Direito de imagem Credit Care Compare

África

A África é conhecida como o berço da civilização, o lugar de onde vem toda a humanidade.

Os nomes de seus países revelam uma história de culturas nativas e de colonização.

O Malaui, por exemplo, significa "Terra das Chamas", que acredita-se reflete o hábito local de queimar o pasto morta para preparar a terra para o cultivo.

Outros lugares falam mais daqueles que chegaram do que daqueles que foram.

O explorador português Fernando Pó percorreu o rio Wouri em 1472 e encontrou uma grande quantidade de camarão em sua viagem. Por essa razão, ele chamou de Rio dos Camarões, ou o Rio de Camarão, por isso o país é conhecido como Camarões.

Um dos nomes mais curiosos é o do Benim, que pode ser derivado dos bini, os habitantes originais do lugar. Também poderia vir de "Ile-ibinu", que na língua iorubá significa "Terra de discussão", uma possível referência à uma época em que as tribos estavam em guerra.

Direito de imagem Credit Card Compare

Europa

A Europa tem um longo histórico de exploração, e muitos dos nomes dos países refletem as terras e aqueles que as exploraram.

A França leva o nome de uma coalizão de tribos germânicas, os francos. O nome frank vem da antiga palavra alemã franka, que significa "feroz". Ou seja, França significa Terra do Ferozes.

Outros nomes indicam os caminhos que as pessoas usaram para descobrir seu mundo.

A Noruega, por exemplo, significa simplesmente "A estrada para o norte", referindo-se a uma antiga rota viking.

E a Espanha? A teoria mais comum é que esse nome seja derivado da palavra da extinta língua púnica "Ispanihad" que significa "terra de coelhos". Mas também é verdade que a Roma Antiga chamava a Península Ibérica de "Hispania", que viria da palavra Hesperia, cujo significado é "a terra do oeste" ou "a terra do sol poente".

Também na Europa está a terra de pessoas altas, a Macedônia, que vem do grego antigo "mak" (alto) e que devia, provavelmente, descrever aqueles que viveram ali.

Direito de imagem Credit Care Compare

Oceania

A Oceania pode ser o menor continente, mas suas paisagens diversificadas, desde florestas tropicais até vulcões e pastagens, fascinam as pessoas há séculos.

Foram os gregos que a chamaram de Terra Australis Incognita (Terra Desconhecida do Sul) quando eles sonhavam com as ainda desconhecidas paisagens do Hemisfério Sul.

Samoa significa "centro sagrado" e diz a lenda que foi lá onde o deus samoano Tagaloa dos Céus criou o mundo.

O nome Nova Zelândia tem duas histórias: o explorador holandês Abel Tasman a batizou em 1642 de "A Terra do Estado", porque pensou que ela estivesse de alguma maneira ligada às ilhas no sul da Argentina.

Quando os cartógrafos holandeses perceberam que não era o caso, eles mudaram o nome para Nova Zeelandia - em latim - e depois Nieuw Zeeland -em holandês porque lembrou da província holandesa de Zeeland que significa "terra do mar" .

Mas para os maori o local é Aotearoa, que significa "A terra da longa nuvem branca".

Talvez o nome mais simpático da região seja o da ilha de Nauru, que na língua nauruana significa "Eu vou à praia".

O mapa do mundo com os nomes literais dos países foi encomendado pela firma Credit Card Compare, feito pela NeoMam Studios - que também realizou as traduções para o português para a BBC Brasil.