Por quanto tempo você ainda vai viver?

A expectativa de vida está aumentando no mundo - pessoas nascidas em 2016 viverão em média sete anos a mais do que aquelas nascidas há 25 anos.

Insira suas informações abaixo para saber qual é a expectativa de vida para pessoas de sua idade, país e gênero, assim como quanto tempo você ainda deve viver com boa saúde.

Preencha seus dados para descobrir qual é a sua expectativa de vida Quantos anos você tem? Escolha uma idade até 116 De que país você é? Search for countries Quero saber a expectativa de vida para: Mulheres Homens Os dois Mostrar resultados Desculpe, tente de novo! Por favor, cheque sua conexão de internet e clique novamente em "mostrar resultados" para tentar de novo! Expectativa de vida Em comparação Por quanto tempo você seguirá saudável? Expectativa de vida: Você vs. o mundo Onde fica o meu país na lista? África Ásia Europa Am. do Norte Oceania Am. do Sul Coloque outro país para ver como ele se compara com o seu no gráfico mundial Search for countries Select a random Expectativa de vida ao nascer, por país (em anos) África

Ásia

Europa

Am. do Norte

Oceania

Am. do Sul A média de expectativa de vida no mundo é 72 anos - 70 para homens e 75 para mulheres. No entanto, isso muda de acordo com a idade. Por exemplo, alguém que já tenha 69 anos pode viver outros 17 em média.

Por que a expectativa de vida muda com base na idade?

Esse índice é o número de anos que espera-se que uma pessoa viva em média baseado em sua idade, gênero e país. Realizado pela Organização Mundial da Saúde, o projeto Global Burden Disease, que analisa os efeitos sobre a saúde de mais de cem doenças em oito regiões do mundo, calcula a expectativa de vida a partir das taxas de mortalidade em diferentes faixas etárias.

A expectativa de vida pode variar para pessoas de diferentes idades, porque é calculada como o número de anos que espera-se que a pessoa viva caso ela já tenha atingido determinada idade.

Por exemplo, uma menina nascida em 2016 no México deve viver até 79 anos, no entanto, a expectativa de uma mulher de 65 anos no México era de 84 anos em 2016 - sua expectativa de vida é mais alta porque ela já chegou aos 65 anos e, portanto, é provável que viva mais 20 anos.

Como funciona a calculadora?

Os dados por trás desta calculadora são baseados nas informações mais recentes do estudo Global Burden of Disease, de 2016.

Os valores para a expectativa de vida na calculadora são arrendondados para o ano seguinte mais próximo, após a inclusão de dados da expectativa de vida restante para a faixa etária relevante. Na maioria dos casos, a faixa etária compreende cinco anos, por exemplo, de 10 a 14 anos.

"Por quanto tempo você seguirá saudável" é um número calculado com base no numero de anos que uma pessoa deverá viver com boa saúde, levando em conta deficiências. Isso é exibido como uma porcentagem da expectativa de vida restante.

Os resultados presumem que as taxas de morte e incapacidade permanecem constantes durante o restante da vida de uma pessoa, então, não são levados em conta possíveis avanços científicos e melhorias em tratamentos médicos.

Produção: Tom Calver, Nassos Stylianou, Becky Dale, Nick Triggle, Ransome Mpini, Prina Shah, Joe Reed e Eleanor Keane.

Agradecimentos ao Institute for Health Metrics and Evaluation.