Como seus cuidados com a beleza podem estar prejudicando o ambiente

Cotonetes com haste de plástico estão entre os vilões que se acumulam nos oceanos e podem ser banidos junto com os canudos, nos próximos anos

Desde a hora em que você acorda e lava o rosto pela manhã, sua rotina de beleza pode estar prejudicando o meio ambiente.

Cerca de 12,2 milhões de toneladas de resíduos plásticos chegam aos oceanos todos os anos, de acordo com a organização ambiental independente The Green Alliance, sediada no Reino Unido.

Grande parte desses resíduos vem de garrafas ou embalagens - estima-se que 80% dos dejetos no mar tenham vindo de terra firme, geralmente por rios, esgotos, lixo deixado em praias ou por ação do vento e chuvas.

Mas outras parte dessa poluição, segundo especialistas, se dá por meio de artigos de higiene e de maquiagem que escorrem pelo ralo ou são descartados indevidamente.

O governo britânico recentemente proibiu o uso de microesferas - os pequenos pedaços de plástico usados em cosméticos e itens como esfoliantes, cremes dentais e géis para banho - e estuda formas de coibir a utilização de plástico na produção de lenços umedecidos. Estes são usados, entre outras coisas, para remover maquiagem do rosto.

Mas afinal, que danos o seu regime de beleza tem causado ao meio ambiente ?

Quando você limpa o rosto

Microesferas presentes em esfoliantes de rosto e em outros produtos também são poluidoras e acabaram proibidas no Reino Unido

Um dos produtos mais comuns usados na limpeza do rosto são os esfoliantes, que removem sujeira e células mortas da pele e a deixam mais macia e uniforme.

Um dos principais componentes desses produtos - obtidos na forma de cremes, géis, sabonetes, duchas de banho - são as pequenas partículas que promovem a esfoliação da pele, as microesferas.

Na indústria cosmética, é comum o uso de microesferas de plástico.

Só no Reino Unido são usadas mais de 680 toneladas dessas microesferas a cada ano.

Essas esferas podem entrar na cadeia alimentar, após serem ingeridas por peixes ou frutos do mar.

Por isso, eles forma banidas nos EUA e agora o Reino Unido decidiu proibir seu uso.

"A indústria de cosméticos é interessante para começar (com esse tipo de proibição) porque (o problema nela) é invisível", diz o diretor técnico da ONG Plastic Oceans, Geoff Brighty, à BBC.

Nos EUA, a proibição levou empresas a buscar alternativas. Um porta-voz da Clearasil, marca americana de cuidados com a pele, por exemplo, disse à BBC que as microesferas foram substituídas, em alguns produtos, por produtos naturais como areia ou cascas de nozes trituradas.

No Brasil, não há restrições ao uso das microesferas pela indústria cosmética.

Quando você retoca a maquiagem ou usa glitter

Especialistas alertam para cuidados por parte da indústria, quanto às matérias-primas, e também do consumidor na escolha, uso e descarte de produtos

Se você usa cotonetes para limpar seu delineador ou rímel, sua rotina de beleza pode ser menos ecologicamente correta do que você pensa.

Os cotonetes com haste de plástico podem ser banidos junto com os canudos de bebida, no futuro.

"Os cotonetes simplesmente viajam através do sistema de tratamento de águas", diz Brighty.

"Esse sistema não é concebido para lidar com microplásticos ou plásticos pequenos como cotonetes. Todos eles simplesmente passam pelos filtros".

E não são os únicos a fazer isso.

Lavar o glitter do seu rosto e deixá-lo descer pelo ralo também afeta a vida aquática, dizem os ambientalistas.

E algumas iniciativas no Reino Unido estão tentando combater isso.

Mais de 60 festivais independentes de música, por exemplo, prometeram se livrar de plásticos de uso único (incluindo glitter) até o ano 2021. Uma rede de creches em Dorset, na Inglaterra, também resolveu banir o glitter das aulas de artes no ano passado, por causa do "dano terrível" que a substância causa ao meio ambiente.

Remover a maquiagem com lenços umedecidos é prático, mas esse tipo de produto também pode prejudicar o meio ambiente

Quando retira sua maquiagem

Lenços umedecidos são uma das formas mais comuns de remover a maquiagem à noite, especialmente por causa da praticidade.

No entanto, esses lenços descartáveis são um componente-chave dos fatbergs - como são chamadas as grandes massas de resíduos sólidos que se formam com lixo jogado em vasos sanitários - responsáveis por 93% dos entupimentos de esgotos registrados no Reino Unido.

Os lenços podem se misturar com óleo e gordura no sistema de tratamento de água, virando essa grande massa que obstrui os esgotos.

"Você acaba com (a água) dos esgotos (voltando pelo ralo) e as casas das pessoas inundadas", diz Brighty, da Plastic Oceans.

O governo estuda proibir lenços umedecidos, uma vez que a maioria é feita de materiais não biodegradáveis, como o poliéster.

Cerca de 13 bilhões de garrafas plásticas são usadas por ano no Reino Unido, número que inclui frascos de produtos de beleza e são riscos aos oceanos

Sua rotina noturna pode fazer maravilhas pela sua pele, mas causar grandes danos ao planeta

Por último, se a sua rotina noturna de cuidados com a pele consiste em várias etapas - ou seja, no uso de vários produtos diferentes em frascos ou embalagens plásticos - provavelmente é hora de repensar o que você está usando.

Você pode estar somando os seus frascos ao lixo plástico acumulado na Terra.

Um estudo americano de 2017 diz que o volume total de plástico já produzido no mundo é de cerca de 8,3 bilhões de toneladas e que 6,3 bilhões de toneladas desse total são agora resíduos espalhados pelo planeta.

Especialista recomenda que consumidores evitem usar miniaturas de plástico com produtos de higiene disponíveis em banheiros de hoteis

Então o que eu posso fazer?

"Se as pessoas estão usando lenços umedecidos para remover a maquiagem, certifique-se de que eles estão sendo devidamente descartados [coloque-os no lixo]", diz Brighty.

"Também tente evitar produtos em pequenas garrafas plásticas."

O especialista recomenda evitar aqueles produtos de higiene minúsculos que estão disponíveis em banheiros de hotel e experimentar xampus e desodorantes sólidos e orgânicos.

Ele vê uma grande oportunidade para jovens empreendedores criarem marcas (e dinheiro) a partir de alternativas éticas.

"Devemos encorajar as pessoas a surgirem com novas ideias e serem revolucionárias. A indústria de cosméticos é multibilionária, quem surge com essas ideias se sai muito bem", acrescenta.

